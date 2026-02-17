Það er ekki á hverjum degi sem bæjarstjóri og borgarstjóri opna sýningu. Það gerist á Minjasafninu á Akureyri 19. febrúar kl. 16 þegar bæjarstjóri Akureyrar, Ásthildur Sturludóttir og borgarstjóri Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir opna sýninguna Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár.
Á sýningunni Spegill þjóðar birtast augnablik úr sögunni. Augnablik sem fest eru á filmu og um leið í þjóðarminnið af fréttaljósmyndaranum Gunnari V. Andréssyni á 50 ára ferli hans sem fréttaljósmyndara frá 1966 til 2018. Glöggir lesendur dagblaðanna Tímanns, Vísis, DV (Dagblaðinu Vísi), Fréttablaðsins eða fréttavefsins visir.is, kannast við skammstöfunina GVA undir myndefni miðlanna. Þessar myndir eru ómetanleg heimild um íslenskt þjóðlíf, sveipaðar tíðaranda hvers skeiðs fyrir og sýna glöggt breytingarnar sem urðu á íslensku samfélagi. Það er langur vegur á milli bóndans í Reykjavík að stíga með mjólkurbrúsana sína upp í strætó 1979 og mynda sem gefa innsýn inn í eftirmála efnahagshrunsins 2008.
Gunnar er blaðamaður án orða. Ávallt mættur þar sem eitthvað fréttnæmt var að gerast með frásagnargildi ljósmyndarinnar að leiðarljósi frekar en fagurfræðilegt gildi hennar. En í flestum myndum sínum tekst honum að tvinna þetta tvennt saman.
Sýningin er úrval mynda af sýningu Ljósmyndasafns Reykjavíkur, Samferðamaður. Til viðbótar var bætt við nokkrum myndum frá Akureyri eða sem snerta sérstaklega sögu þessa landshluta.
Hluti af sýningaropnun er ljósmyndafyrirlestur Gunnars og Sigmundar Ernis Rúnarssonar. Þeir félagar gáfu út á síðasta ári bókina Spegill þjóðar sem tilnefnd var til íslensku bókmenntaverðlaunanna. Í spjalli sínu fara þeir yfir valdar myndir úr ljósmyndasögu Gunnars.
Fyrirlesturinn hefst kl. 17.