Hildigunnur Svavarsdóttir hætt sem forstjóri SAk!

Samkvæmt heimildum sem Vikublaðið treystir 100% tilkynnti Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri SAk í pósti til starfsmanna SAk nú skömmu eftir hádegið að hún hefði óskað eftir þvi við ráðherra að láta af störfum sem forstjóri SAk. frá og með deginum í dag.
Póstur Hildigunnar er svona:
Kæra samstarfsfólk.
Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu.
Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni.
Það hefur verið mér mikill heiður að starfa með ykkur undanfarin ár og áratugi. Á þessum árum höfum við tekist á við krefjandi verkefni, byggt upp starfsemina og styrkt stöðu sjúkrahússins í þágu sjúklinga og samfélagsins.
Ég vil þakka ykkur af heilum hug fyrir ykkar fagmennsku, elju og samstarf.
Hlýjar kveðjur, Hildigunnur Svavarsdóttir.
Hildigunnur tók við starfi forstjóra SAk. í ágúst 2021, hún hafði áður verið verið framkvæmdastjóri hjúkrunar á SAk frá árinu 2012 ásamt því að vera klínískur framkvæmdastjóri á bráða- og þróunarsviði frá sama ári.