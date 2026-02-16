Hildigunnur Svavarsdóttir hætt sem forstjóri SAk!

16. febrúar, 2026 - 14:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Hildigunnur Svavarsdóttir hefur óskað eftir af láta af störfum sem forstjóri SAk Mynd SAk
Samkvæmt heimildum sem Vikublaðið treystir 100% tilkynnti Hildigunnur Svavarsdóttir forstjóri SAk í pósti til starfsmanna SAk nú skömmu eftir hádegið að hún hefði óskað eftir þvi við ráðherra að láta af störfum sem forstjóri SAk. frá og með deginum í dag.

Póstur Hildigunnar er svona:

Kæra samstarfsfólk.

Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að auglýsa stöðu forstjóra að loknu fimm ára skipunartímabili mínu.

Í ljósi þeirrar ákvörðunar hef ég óskað eftir að láta af störfum frá og með deginum í dag. Ég tel mikilvægt að skýr forysta og fullt traust ríki um stöðu forstjóra og að nýr aðili taki við sem fyrst. Heilbrigðisráðuneytið hefur fallist á þá beiðni.

Það hefur verið mér mikill heiður að starfa með ykkur undanfarin ár og áratugi. Á þessum árum höfum við tekist á við krefjandi verkefni, byggt upp starfsemina og styrkt stöðu sjúkrahússins í þágu sjúklinga og samfélagsins.

Ég vil þakka ykkur af heilum hug fyrir ykkar fagmennsku, elju og samstarf.

Hlýjar kveðjur, Hildigunnur Svavarsdóttir.

Hildigunnur tók við starfi forstjóra SAk. í ágúst 2021, hún hafði áður verið verið framkvæmdastjóri hjúkrunar á SAk frá árinu 2012 ásamt því að vera klínískur framkvæmdastjóri á bráða- og þróunarsviði frá sama ári.

