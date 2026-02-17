Samningur um sleðabraut í Hlíðarfjalli

17. febrúar, 2026 - 09:34 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri og Hallgrímur Kristinsson hjá Kambagili skrifuðu undir samninginn…
Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri og Hallgrímur Kristinsson hjá Kambagili skrifuðu undir samninginn í Hlíðarfjalli Mynd akureyri.is

Akureyrarbær og Kambagil ehf. hafa undirritað samning um afnot af landi til reksturs sleðabrautar milli Hlíðarfjalls og Hálanda.

Brautin verður allt að 1.800 metra löng en verkefnið á rætur að rekja til hugmyndasamkeppni um nýja afþreyingu í Hlíðarfjalli. Stefnt er að því að framkvæmdir hefjist árið 2026 og að brautin verði opnuð sumarið 2027, en í síðasta lagi sumarið 2028.  Leigutími samningsins er 25 ár frá opnun, með möguleika á endurskoðun og framlengingu síðar. Rekstraraðili mun einnig hafa heimild til að samnýta bílastæði Hlíðarfjalls.

Verkefnið er háð því að fjármögnun fáist og að öll tilskilin leyfi verði veitt.

