Samningur um sleðabraut í Hlíðarfjalli

Akureyrarbær og Kambagil ehf. hafa undirritað samning um afnot af landi til reksturs sleðabrautar milli Hlíðarfjalls og Hálanda.
Brautin verður allt að 1.800 metra löng en verkefnið á rætur að rekja til hugmyndasamkeppni um nýja afþreyingu í Hlíðarfjalli. Stefnt er að því að framkvæmdir hefjist árið 2026 og að brautin verði opnuð sumarið 2027, en í síðasta lagi sumarið 2028. Leigutími samningsins er 25 ár frá opnun, með möguleika á endurskoðun og framlengingu síðar. Rekstraraðili mun einnig hafa heimild til að samnýta bílastæði Hlíðarfjalls.
Verkefnið er háð því að fjármögnun fáist og að öll tilskilin leyfi verði veitt.
akureyri.is sagði frá