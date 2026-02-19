Sprenghlægilegur gamanleikur frumsýndur hjá Freyvangsleikhúsinu

19. febrúar, 2026 - 09:00 Margrét Þóra Þórsdóttir
Leikverkið, Tom, Dick og Harry verður frumsýndur hjá Freyvangsleikhúsinu um komandi helgi. Myndir …
Leikverkið, Tom, Dick og Harry verður frumsýndur hjá Freyvangsleikhúsinu um komandi helgi. Myndir aðsendar

„Þetta er sprenghlægilegur gamanleikur sem ég er viss um að fær alla til að veltast um að hlátri. Ég á von á að leikhúsgestir eigi góðar stundir í vændum í Freyvangi,“ segir Jóhanna Ingólfsdóttir formaður Freyvangsleikhússins. Þar á bæ er frumsýning annað kvöld, 20. Febrúar á gamanleiknum Tom, Dick og Harry eftir breska gamanlei höfundinn Ray Cooney og son hans Michael Cooney.

Leikverkið segir frá hjónunum Tom og Lindu sem eiga von á konu frá ættleiðingar skrifstofunni. „Það eru allir með eitthvað plan, einhverja hugmynd og flest allir með góðan vilja, en plön geta verið breytilegt, hugmyndir misgóðar og vilji hvers og eins fer bara eftir persónunni sem hún hefur að geyma,“ bætir Jóhanna við.

Ekki skörpustu hnífarnir í skúffunni

Bræður Toms þeir Dick og Harry eru ekki alveg skörpustu hnífarnir í skúffunni og eru þeir með allskonar ráðabrugg og hugmyndir til þess að einfalda lífið, bæði fyrir sjálfan sig og fyrir Tom og Lindu. Inn í leikverkið fléttast ýmsar persónur sem flækja málin. „Því má segja að það fari kannski ekki allt sem skyldi og málin fyrir Lindu og þá kannski ekki síst fyrir Tom verða býsna snúin.“

Gamanleikurinn er í leikstjórn Ólafs Jens Sigurðssonar og er hann Freyvangsleikhúsinu vel kunnugur þar sem þetta er fimmta verkið sem hann leikstýrir hjá félaginu.

