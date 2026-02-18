Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits hefur verið auglýst. Breytingin felur í sér að Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis verði breytt í vistgötu þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur njóta forgangs.
Breytingin nær til götukaflans frá Kaupvangsstræti í norðri að Drottningarbraut í suðri og er liður í áframhaldandi þróun syðsta hluta miðbæjar Akureyrar. Á svæðinu hefur verið mikil uppbygging síðastliðinn áratug og sér nú fyrir endann á þeim framkvæmdum.
Samkvæmt tillögunni verður götunni umbreytt í vistgötu með stofnstíg fyrir hjólandi. Aukin áhersla á gangandi og hjólandi umferð felur í sér fækkun bílastæða, en á móti fjölgar sérmerktum stæðum fyrir hreyfihamlaða.
Breytingin tengist aukinni umferð gangandi vegfarenda á svæðinu, meðal annars vegna fjölgunar íbúða og hótelherbergja. Íbúðum við Austurbrú hefur fjölgað frá upphaflegu skipulagi og hótelherbergi á svæðinu verða tæplega 220 þegar uppbyggingu lýkur vorið 2026.
Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis er beint framhald göngugötunnar og mun með breytingunni tengjast henni enn betur. Á meðfylgjandi myndum má sjá hvernig svæðið mun líta út frá ólíkum sjónarhornum þegar framkvæmdum lýkur.
Hægt er að skila inn athugasemdum og ábendingum um skipulagstillöguna í gegnum Skipulagsgátt til og með 11. mars 2026. Nafn og kennitala sendanda þarf að fylgja með athugasemdum.
Horft frá Sigurhæðum
akureyri.is sagði fyrst frá