Opið hús og gleði á Öskudaginn

Þau eru greinlega við öllu búin á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík Mynd Framsýn
Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna kemur til með að taka vel á móti gestum sem líta við hjá þeim í dag á sjálfan Öskudaginn. Án efa er mikil gleði framundan með fallegum söng og leikatriðum. Verið velkomin.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits hefur verið auglýst. Breytingin felur í sér að Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis verði breytt í vistgötu þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur njóta forgangs.
Eins og mörgum er án efa kunnugt, á Akureyrarbær matjurtagarða sem íbúar bæjarins geta leigt yfir sumartímann til að rækta eigið grænmeti. Framtakið hefur gert mikla lukku meðal bæjarbúa sem rækta sitt eigið grænmeti með bros á vör í notalegu umhverfi þar sem alltaf er skjól.
Á Nýsveinahátíð IMFR - Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík á Hótel Natura í Reykjavík á dögunum tóku 33 nýsveinar í 21. löggiltri iðngrein við viðurkenningum fyrir afburðaárangur á sveinsprófi á síðasta ári, þar af fimm nýsveinar sem stunduðu nám við VMA.
Það er ekki á hverjum degi sem bæjarstjóri og borgarstjóri opna sýningu. Það gerist á Minjasafninu á Akureyri 19. febrúar kl. 16 þegar bæjarstjóri Akureyrar, Ásthildur Sturludóttir og borgarstjóri Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir opna sýninguna Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár.