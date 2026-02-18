Opið hús og gleði á Öskudaginn

18. febrúar, 2026 - 12:45 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þau eru greinlega við öllu búin á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík Mynd Framsýn
Þau eru greinlega við öllu búin á Skrifstofu stéttarfélaganna á Húsavík Mynd Framsýn

Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna kemur til með að taka vel á móti gestum sem líta við hjá þeim í dag á sjálfan Öskudaginn. Án efa er mikil gleði framundan með fallegum söng og leikatriðum. Verið velkomin.

Til baka

Nýjast

  • Viðgerð á Sæfara dregst

    • 18.02.2026
    Viðgerðir og viðhald á ferjunni Sæfara eru tímafrekari en búist var við. Samkvæmt nýjustu upplýsingum er áætlað að ferjan hefji siglingar á ný í síðasta lagi 9. mars.

  • Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits

    • 18.02.2026
    Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits hefur verið auglýst. Breytingin felur í sér að Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis verði breytt í vistgötu þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur njóta forgangs.

  • Opið hús og gleði á Öskudaginn

    • 18.02.2026
    Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna kemur til með að taka vel á móti gestum sem líta við hjá þeim í dag á sjálfan Öskudaginn. Án efa er mikil gleði framundan með fallegum söng og leikatriðum. Verið velkomin.

  • Þrjótar staðnir að verki í dósagámum björgunarsveitarinnar Garðars

    • 17.02.2026
    Um umtalsvert magn er að ræða og hefur málið verið kært til lögreglu.

  • „Svakalega skemmtilegt því það eru engir tveir dagar eins“

    • 17.02.2026
    Finnst fátt betra en að hlaða steinveggi og leggja hellur

  • Ertu með græna fingur?

    • 17.02.2026
    Eins og mörgum er án efa kunnugt,  á Akureyrarbær matjurtagarða sem íbúar bæjarins geta leigt yfir sumartímann til að rækta eigið grænmeti. Framtakið hefur gert mikla lukku meðal bæjarbúa sem rækta sitt eigið grænmeti með bros á vör í notalegu umhverfi þar sem alltaf er skjól. 

  • Fimm VMA-nemar hlutu brons- og silfurverðlaun

    • 17.02.2026
    Á Nýsveinahátíð IMFR - Iðnaðarmannafélagsins í Reykjavík á Hótel Natura í Reykjavík á dögunum tóku 33 nýsveinar í 21. löggiltri iðngrein við viðurkenningum fyrir afburðaárangur á sveinsprófi á síðasta ári, þar af fimm nýsveinar sem stunduðu nám við VMA.

  • Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár

    • 17.02.2026
    Það er ekki á hverjum degi sem bæjarstjóri og borgarstjóri opna sýningu. Það gerist á Minjasafninu á Akureyri 19. febrúar kl. 16 þegar bæjarstjóri Akureyrar, Ásthildur Sturludóttir og borgarstjóri Reykjavíkur Heiða Björg Hilmisdóttir opna sýninguna Spegill þjóðar – fréttamyndir Gunnars V. Andréssonar í 50 ár.

  • Samningur um sleðabraut í Hlíðarfjalli

    • 17.02.2026
    Akureyrarbær og Kambagil ehf. hafa undirritað samning um afnot af landi til reksturs sleðabrautar milli Hlíðarfjalls og Hálanda. 
Sjá meira