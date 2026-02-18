Viðgerð á Sæfara dregst

Það dregst að Sæfari hefji siglingar á milli lands og Grímseyjar Mynd MÞÞ
Viðgerðir og viðhald á ferjunni Sæfara eru tímafrekari en búist var við. Samkvæmt nýjustu upplýsingum er áætlað að ferjan hefji siglingar á ný í síðasta lagi 9. mars.
Eins og áður hefur komið fram fór Sæfari í slipp 19. janúar í reglubundið viðhald og viðgerðir. Við framgang endurbótanna reyndust viðgerðir tímafrekari en talið var í fyrstu og því hefur dvöl ferjunnar í slipp lengst.
Á meðan Sæfari er frá siglingum verða engar farþegasiglingar milli Dalvíkur og Grímseyjar. Farþegar eru beðnir um að nýta flugferðir á meðan. Flogið er samkvæmt áætlun þrisvar í viku; á þriðjudögum, föstudögum og sunnudögum. Hægt er að skoða áætlun og bóka flug á heimasíðu Norlandair.
Farmur verður fluttur sömu daga og ferjan hefði annars siglt með Þorleifi EA-088.
Nánari upplýsingar verða birtar um leið og þær liggja fyrir.
Beðist er velvirðingar á þeim óþægindum sem tafirnar kunna að valda.
Frá þessu segir á samfélagsmiðli Akureyrarbæjar