Mánuður móðurmáls á Amtsbókasafninu

19. febrúar, 2026 - 11:49 Margrét Þóra Þórsdóttir
Sýningin stendur yfir í anddyri Amtsbókassafnsins Myndir aðsendar
Sýningin stendur yfir í anddyri Amtsbókassafnsins Myndir aðsendar

Alþjóðadagur móðurmálsins er haldinn árlega 21. febrúar en starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur haldið upp á daginn allan febrúarmánuð.

Sýning stendur yfir í anddyri safnsins. Skiptibókamarkaður er fyrir erlendar bækur – bæði hægt að koma með bækur og taka bækur. Nú þegar er mikið úrval af bókum á pólsku, ensku, þýsku og frönsku gefins.

Þá gefst kostur á að taka þátt í skemmtilegum leik þar sem fólk er beðið um að segja hvaða tungumál það talar og merkja það á kort sem er á safninu, sem og að greina frá því hvernig orðin hjarta og knús eru á móðurmáli þátttakenda.

Á sýningunni er upplýsingar um hvar er hægt að nálgast bækur á erlendum málum á Amtsbókasafninu og upplýsingar um samstarf við Bókasafn móðurmáls.

Á sýningarborðinu við afgreiðsluna á 1. hæð er sýnishorn af fullorðinsbókum á erlendum málum sem til eru á safninu til útláns. Á þemaborði í barnadeild eru einnig bækur á erlendum málum. Á sýningarborðinu á 2. hæð eru skáldsögur á ensku.

Nú á laugardag, 21. febrúar kl. 13 verður tungumálahraðstefnumót á Amtsbókasafninu þar sem hægt verður að kynnast móðurmálum fólks sem búa á Akureyri.

Öll velkomin!

Til baka

Nýjast

  • Mánuður móðurmáls á Amtsbókasafninu

    • 19.02.2026
    Alþjóðadagur móðurmálsins er haldinn árlega 21. febrúar en starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur haldið upp á daginn allan febrúarmánuð.

  • Tímabundinn forgangur fyrir börn heilbrigðisstarfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar

    • 19.02.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti í vikunni viðauka um tímabundinn forgang að skólavist í leikskólum bæjarins. Ákvörðunin er tekin vegna bráðrar vöntunar á sérhæfðu starfsfólki á Sjúkrahúsinu á Akureyri.

  • Bakþankar bæjarfulltrúa Nýja blokkahverfið á tjaldsvæðisreitnum Afleitt skipulag

    • 19.02.2026
    Mér fellur alls ekki væntanleg uppbygging á tjaldsvæðisreitnum og hef ekki farið dult með það. Skipulagið er afleitt í einu orði sagt. Einhæf blokkabyggð, ellefu fjölbýli – kölluð lágreist en verða á hæð við Ráðhúsið okkar. Svo öllu má nú nafn gefa. Hvað viltu þá, hef ég verið spurður.

  • Sprenghlægilegur gamanleikur frumsýndur hjá Freyvangsleikhúsinu

    • 19.02.2026
    „Þetta er sprenghlægilegur gamanleikur sem ég er viss um að fær alla til að veltast um að hlátri. Ég á von á að leikhúsgestir eigi góðar stundir í vændum í Freyvangi,“ segir Jóhanna Ingólfsdóttir formaður Freyvangsleikhússins. Þar á bæ er frumsýning annað kvöld, 20. Febrúar á gamanleiknum Tom, Dick og Harry eftir breska gamanlei höfundinn Ray Cooney og son hans Michael Cooney.

  • Litskrúðugur og fjörmikill öskudagur

    • 18.02.2026
    Það var að venju mikið um dýrðir á Akureyri í dag þegar krakkar á öllum aldri gengu á milli fyrirtækja og stofnana til að syngja fyrir nammi á öskudaginn. Veðrið var mjög gott og því fleiri á ferðinni en oft áður. 

  • Skert þjónusta sem kostar meira. Ís­lenska leiðin…

    • 18.02.2026
    Undanfarna mánuði hef ég kynnst heilbrigðiskerfinu okkar töluvert betur en ég hefði kosið að gera í lífinu. Fyrir tæpu ári greindist ég með erfitt krabbamein, fór í gegnum lyfja- og geislameðferðir í Reykjavík og svo var meinið skorið í burtu í tólf tíma skurðaðgerð á Karolinska í Svíþjóð. Um var að ræða sérhæfða aðgerð þar sem meltingarveginum var breytt til frambúðar. Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við. Margir sjá það verra. 

  • Viðgerð á Sæfara dregst

    • 18.02.2026
    Viðgerðir og viðhald á ferjunni Sæfara eru tímafrekari en búist var við. Samkvæmt nýjustu upplýsingum er áætlað að ferjan hefji siglingar á ný í síðasta lagi 9. mars.

  • Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits

    • 18.02.2026
    Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits hefur verið auglýst. Breytingin felur í sér að Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis verði breytt í vistgötu þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur njóta forgangs.

  • Opið hús og gleði á Öskudaginn

    • 18.02.2026
    Starfsfólk Skrifstofu stéttarfélaganna kemur til með að taka vel á móti gestum sem líta við hjá þeim í dag á sjálfan Öskudaginn. Án efa er mikil gleði framundan með fallegum söng og leikatriðum. Verið velkomin.
Sjá meira