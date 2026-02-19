Mánuður móðurmáls á Amtsbókasafninu

Alþjóðadagur móðurmálsins er haldinn árlega 21. febrúar en starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur haldið upp á daginn allan febrúarmánuð.
Sýning stendur yfir í anddyri safnsins. Skiptibókamarkaður er fyrir erlendar bækur – bæði hægt að koma með bækur og taka bækur. Nú þegar er mikið úrval af bókum á pólsku, ensku, þýsku og frönsku gefins.
Þá gefst kostur á að taka þátt í skemmtilegum leik þar sem fólk er beðið um að segja hvaða tungumál það talar og merkja það á kort sem er á safninu, sem og að greina frá því hvernig orðin hjarta og knús eru á móðurmáli þátttakenda.
Á sýningunni er upplýsingar um hvar er hægt að nálgast bækur á erlendum málum á Amtsbókasafninu og upplýsingar um samstarf við Bókasafn móðurmáls.
Á sýningarborðinu við afgreiðsluna á 1. hæð er sýnishorn af fullorðinsbókum á erlendum málum sem til eru á safninu til útláns. Á þemaborði í barnadeild eru einnig bækur á erlendum málum. Á sýningarborðinu á 2. hæð eru skáldsögur á ensku.
Nú á laugardag, 21. febrúar kl. 13 verður tungumálahraðstefnumót á Amtsbókasafninu þar sem hægt verður að kynnast móðurmálum fólks sem búa á Akureyri.
Öll velkomin!