Tímabundinn forgangur fyrir börn heilbrigðisstarfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar

19. febrúar, 2026 - 11:26 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Forgangurinn gildir frá 1. janúar 2026 til og með 31. júlí 2027 og nær til barna lækna og hjúkrunarfræðinga, að fenginni staðfestingu frá sjúkrahúsinu.

Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti í vikunni viðauka um tímabundinn forgang að skólavist í leikskólum bæjarins. Ákvörðunin er tekin vegna bráðrar vöntunar á sérhæfðu starfsfólki á Sjúkrahúsinu á Akureyri.

Forgangurinn felur í sér að barn færist ofar á biðlista og fái boð um leikskólavist þegar pláss losnar. Skilyrði fyrir samþykktri forgangsbeiðni er að foreldri eða forráðamaður leggi fram staðfestingu á skuldbindingu um að starfa hjá viðkomandi stofnun í að minnsta kosti 12 mánuði frá upphafi leikskóladvalar.

Börn með stuðningsþarfir eða vegna félagslegra aðstæðna hafa þó áfram forgang fram yfir þennan tímabundna forgang.

