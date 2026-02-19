Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

19. febrúar, 2026 - 14:28 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

Á fundi sínum i morgun samþykkti bæjarráð Akureyrar að ráðast í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs. 

Frumkostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að íþróttamiðstöðin muni kosta frá kr. 3 milljörðum til kr. 4,5 milljarðar á verðlagi janúar 2026. Brúttó stærð er áætluð frá 4.600 m² og að hámarki 5.300 m².

Framkvæmdaáætlun verður ákveðin þegar frumkostnaðaráætlun liggur fyrir en horft er til þess að verklegar framkvæmdir hefjist vorið 2028 og að íþróttamiðstöð verði tilbúin til notkunar í ágúst 2031.

Byggingin verður hið veglegasta, það mun rúma tvö löglega handboltavelli en  hús af slíkri stærð er ekki á Akureyri, það gefur þann möguleika að  æfingum barna  og unglinga verði lokið um kl 20. en allur gangur er á þvi í dag hvernig þeim málum er háttað.

Iðkenndur í Þór búa við það í dag  að um 45% af þeim á aldrinum 5-19 ára geta ekki sótt æfingar félagsins á félagssvæði Þórs við Skarðshlíð. Þessir iðkendur æfa og keppa í Íþróttahöllinni, Íþróttahúsi Síðuskóla, Íþróttamiðstöð Glerárskóla, Íþróttahúsi Laugargötu og Íþróttahúsi Oddeyrarskóla. 

Það að ná allri starfssemi félagsins  á sama stað mun gjörbreyta öllu í starfi félagsins.  

Til baka

Nýjast

  • Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

    • 19.02.2026
    Á fundi sínum i morgun  samþykkti  bæjarráð Akureyrar að ráðast  í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs. 

  • Mánuður móðurmáls á Amtsbókasafninu

    • 19.02.2026
    Alþjóðadagur móðurmálsins er haldinn árlega 21. febrúar en starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur haldið upp á daginn allan febrúarmánuð.

  • Tímabundinn forgangur fyrir börn heilbrigðisstarfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar

    • 19.02.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti í vikunni viðauka um tímabundinn forgang að skólavist í leikskólum bæjarins. Ákvörðunin er tekin vegna bráðrar vöntunar á sérhæfðu starfsfólki á Sjúkrahúsinu á Akureyri.

  • Bakþankar bæjarfulltrúa Nýja blokkahverfið á tjaldsvæðisreitnum Afleitt skipulag

    • 19.02.2026
    Mér fellur alls ekki væntanleg uppbygging á tjaldsvæðisreitnum og hef ekki farið dult með það. Skipulagið er afleitt í einu orði sagt. Einhæf blokkabyggð, ellefu fjölbýli – kölluð lágreist en verða á hæð við Ráðhúsið okkar. Svo öllu má nú nafn gefa. Hvað viltu þá, hef ég verið spurður.

  • Sprenghlægilegur gamanleikur frumsýndur hjá Freyvangsleikhúsinu

    • 19.02.2026
    „Þetta er sprenghlægilegur gamanleikur sem ég er viss um að fær alla til að veltast um að hlátri. Ég á von á að leikhúsgestir eigi góðar stundir í vændum í Freyvangi,“ segir Jóhanna Ingólfsdóttir formaður Freyvangsleikhússins. Þar á bæ er frumsýning annað kvöld, 20. Febrúar á gamanleiknum Tom, Dick og Harry eftir breska gamanlei höfundinn Ray Cooney og son hans Michael Cooney.

  • Litskrúðugur og fjörmikill öskudagur

    • 18.02.2026
    Það var að venju mikið um dýrðir á Akureyri í dag þegar krakkar á öllum aldri gengu á milli fyrirtækja og stofnana til að syngja fyrir nammi á öskudaginn. Veðrið var mjög gott og því fleiri á ferðinni en oft áður. 

  • Skert þjónusta sem kostar meira. Ís­lenska leiðin…

    • 18.02.2026
    Undanfarna mánuði hef ég kynnst heilbrigðiskerfinu okkar töluvert betur en ég hefði kosið að gera í lífinu. Fyrir tæpu ári greindist ég með erfitt krabbamein, fór í gegnum lyfja- og geislameðferðir í Reykjavík og svo var meinið skorið í burtu í tólf tíma skurðaðgerð á Karolinska í Svíþjóð. Um var að ræða sérhæfða aðgerð þar sem meltingarveginum var breytt til frambúðar. Fólk lendir í ýmsu og þetta féll mér í skaut að takast á við. Margir sjá það verra. 

  • Viðgerð á Sæfara dregst

    • 18.02.2026
    Viðgerðir og viðhald á ferjunni Sæfara eru tímafrekari en búist var við. Samkvæmt nýjustu upplýsingum er áætlað að ferjan hefji siglingar á ný í síðasta lagi 9. mars.

  • Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits

    • 18.02.2026
    Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Drottningarbrautarreits hefur verið auglýst. Breytingin felur í sér að Hafnarstræti sunnan Kaupvangsstrætis verði breytt í vistgötu þar sem gangandi og hjólandi vegfarendur njóta forgangs.
Sjá meira