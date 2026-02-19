Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

Á fundi sínum i morgun samþykkti bæjarráð Akureyrar að ráðast í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs.
Frumkostnaðaráætlun gerir ráð fyrir að íþróttamiðstöðin muni kosta frá kr. 3 milljörðum til kr. 4,5 milljarðar á verðlagi janúar 2026. Brúttó stærð er áætluð frá 4.600 m² og að hámarki 5.300 m².
Framkvæmdaáætlun verður ákveðin þegar frumkostnaðaráætlun liggur fyrir en horft er til þess að verklegar framkvæmdir hefjist vorið 2028 og að íþróttamiðstöð verði tilbúin til notkunar í ágúst 2031.
Byggingin verður hið veglegasta, það mun rúma tvö löglega handboltavelli en hús af slíkri stærð er ekki á Akureyri, það gefur þann möguleika að æfingum barna og unglinga verði lokið um kl 20. en allur gangur er á þvi í dag hvernig þeim málum er háttað.
Iðkenndur í Þór búa við það í dag að um 45% af þeim á aldrinum 5-19 ára geta ekki sótt æfingar félagsins á félagssvæði Þórs við Skarðshlíð. Þessir iðkendur æfa og keppa í Íþróttahöllinni, Íþróttahúsi Síðuskóla, Íþróttamiðstöð Glerárskóla, Íþróttahúsi Laugargötu og Íþróttahúsi Oddeyrarskóla.
Það að ná allri starfssemi félagsins á sama stað mun gjörbreyta öllu í starfi félagsins.