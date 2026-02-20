Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.
Vaka Sigurðardóttir sem verið hefur formaður félagsins gaf ekki kost á sér áfram og var Ástþór Örn Árnason kosinn nýr formaður. Á aðalfundinum fluttu Linda Margrét Gunnarsdóttir ráðunautur í nautgriparækt hjá RML og Ditte Clausen fróðlegt erindi með yfirskriftinni „Er stuð í þínu fjósi?“
Linda Margrét Gunnarsdóttir ráðunautur í nautgriparækt hjá RML
Er stuð í þínu fjósi?
Umfjöllunarefni í erindi Lindu og Ditte var um svokallaðan flökkustraum, lítið þekkt rafmagnsfyrirbæri sem getur haft veruleg áhrif á líðan dýra. Fyrirlesturinn tengdist jafnframt nýju verkefni sem Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins vinnur að, þar sem markmiðið er að auka þekkingu bænda á flökkustraumi og athuga hvort um sé að ræða vandamál í íslenskum fjósum. Með því er að sögn Lindu, stefnt að bættri velferð dýra og auknu öryggi.
Hún segir flökkustraum geta verið af margvíslegum ástæðum. „Þó spennan sé oft svo lítil að fólk finni ekki fyrir henni, geta kýr verið afar næmar fyrir slíku. Afleiðingarnar geta komið fram í óvenjulegu atferli t.d að kýr forðist ákveðin svæði, standi lengi hálfar uppi í básum eða drekki minna en eðlilegt er.“
Rafmagnsvandamál ekki alltaf sýnileg
Í fyrirlestrinum var útskýrt hvernig slíkur straumur getur myndast, meðal annars vegna eldri raflagna, lélegrar jarðtengingar, raka, eða þegar nýjum rafbúnaði er bætt við eldri hús. Áhersla var lögð á að vandinn sé oft ósýnilegur og því geti verið erfitt fyrir fólk að átta sig á honum án sérstakrar þekkingar eða mælinga.
Linda segir viðbrögð fundargesta benda til þess að fyrirlesturinn hefði vakið áhuga og opnað augu margra fyrir því að rafmagnsvandamál eru ekki alltaf sýnileg – en geta engu að síður haft raunveruleg áhrif.
Besta holdanautið 2025, 1. sæti Efstaland, Rúnar Þór Ragnarsson og Vaka.
Besti íslendingurinn, 1. sæti Göngustaðir, Auður Arnarsdóttir en hún tók einnig við viðurkenningu fyrir afurðahæsta búið 2025. Með
henni á myndinni er Vaka Sigurðardóttir
Kýr ársins árgangur 2021, 1. sæti Herðubreið frá Klauf, Ingibjörg
Leifs og Vaka.