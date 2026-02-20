Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

20. febrúar, 2026 - 09:37 Margrét Þóra Þórsdóttir
Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea eru skyndihjálparfólk ársins. Gísli Rafn Ólafsson framkvæ…
Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea eru skyndihjálparfólk ársins. Gísli Rafn Ólafsson framkvæmdastjóri Rauða krossins á Íslandi veitti þeim viðurkeninguna. Mynd Ármann Hinrik.

Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

Hjartahnoð á gólfinu heima

Bríet missti skyndilega meðvitund þar sem hún sat við tölvuna, en faðir hennar og systir brugðust hárrétt við með því að hringja í Neyðarlínuna og veita fyrstu hjálp á gólfinu heima. Þau vona að saga þeirra hvetji aðra til að læra skyndihjálp.

