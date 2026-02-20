Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi
Hjartahnoð á gólfinu heima
Bríet missti skyndilega meðvitund þar sem hún sat við tölvuna, en faðir hennar og systir brugðust hárrétt við með því að hringja í Neyðarlínuna og veita fyrstu hjálp á gólfinu heima. Þau vona að saga þeirra hvetji aðra til að læra skyndihjálp.