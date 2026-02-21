Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

21. febrúar, 2026 - 11:32 Margrét Þóra Þórsdóttir
Inga Vestmann er bjartsýn á að vel muni ganga að koma Akureyrarkirkju í sinn besta búning fyrir 100 …
Inga Vestmann er bjartsýn á að vel muni ganga að koma Akureyrarkirkju í sinn besta búning fyrir 100 ára afmælið. Myndir Aðsendar

„Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.

Styrktarfélagið Vinir Akureyrarkirkju var stofnað síðla árs í fyrra, en því er ætlað að safna fé til að standa straum af margvíslegum viðgerðum á Akureyrarkirkju á næstu 15 árum. Akureyrarkirkja, helsta kennileiti bæjarins, verður 100 ára árið 2040 og verður kappkostað að hún verði á þeim tímamótum í sínu besta ástandi.

Framkvæmdir eru þegar hafnar, en á liðnu hausti var lokið við viðgerð á þaki Safnaðarheimilisins og frágangi á lóð. Kostnaður, sem nam 85 milljónum króna var að stærstum hluta fjármagnaður með framkvæmdaláni.

Mikill fjöldi ferðalanga heimsækir Akureyrarkirkju yfir sumarmánuðina.

Verkefni fyrir um 429 milljónir

Kostnaðaráætlun vegna viðgerða og viðhalds á Akureyrarkirkju nemur alls 429 milljónum króna og verða verkin unnin á næstu 15 árum. Viðgerð á orgeli, stilling og hreinsun kostar um 50 milljónir króna. Endurnýjun á kirkjugólfi auk breytinga á lögnum og lofti kostar samkvæmt áætlun um 80 milljónir og þá er gert ráð fyrir 60 milljónum í utanhússklæðningu á austurvegg Safnaðarheimilis. Eitt verkefnanna er endurnýjun á hellulögnum vestan megin kirkjunnar, við bílastæði og innkeyrslu og er áætlaður kostnaður um 45 milljónir króna. Fleiri verkefni eru á listanum.

Akureyrarkirkja verður 100 ára í nóvember árið 2040 og þá verður öllu tjaldað til svo hún fái skartað sínu fegursta.

 

„Fyrstu verkefnin á löngum lista eru farin í gang,“ segir Hjörtur. Þar nefnir hann stóla í safnaðarheimili sem sjálfboðaliðar eru að bólstra. Næsta verkefni er endurnýjun á eldhúsinu þar, „það er nánast í andarslitrunum þannig að ekki er hægt að bíða lengi með að taka það í gegn,“ segir hann. Stóru fjárfreku verkefnin koma síðar á dagskrá, og þá stefnt að því að hafa fjármagn í handraðanum svo hægt sé að vinna þau hratt og örugglega því ekki sé gott að loka kirkjunni nema í skamman tíma.

Þykir vænt um kirkjuna

„Við leggjum mikinn metnað í þessi verkefni, annað er ekki hægt því Akureyrarkirkja á að skarta sínu fegursta þegar hún fagnar aldarafmæli sínu,“ segir Inga Vestmann, stjórnarformaður Vina Akureyrarkirkju. Líf Ingu má segja að sé samofið kirkjunni, en hún ólst upp í Hafnarstræti 85 og heyrði öll sín æskuár kirkjuklukkurnar klingja. „Ég var skírð í kirkjunni, þar fermdist ég og þar gifti ég mig, svo ég hef miklar taugar til Akureyrarkirkju og þykir mjög vænt um hana,“ segir hún.

Þeirri tilfinningu deilir Inga með fjölda fólks. „Ég finn það svo víða hvað fólki þykir vænt um Akureyrarkirkju. Margir sem hafa alist upp í bænum en flutt á brott bera sterkar taugar til kirkjunnar og þykir vænt um hana. Það er ómetanlegt að finna þennan hlýhug hvarvetna,“ segir Inga.

Öflugur hópur í krefjandi verkefni

Hún kveðst hlakka til að takast á við fjáröflunarverkefnið sem fram undan er. „Þetta verður að sjálfsögðu krefjandi verkefni en með mér er gott og öflugt fólk í stjórninni, þannig að ég á ekki von á öðru en að það muni ganga vel þegar allir leggjast á eitt.“

Til baka

Nýjast

  • Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

    • 21.02.2026
    Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.

  • Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

    • 21.02.2026
    „Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.

  • Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

    • 20.02.2026
    Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur heim og gengur í raðir KA/Þórs en undanfarin ár hefur hún farið hamförum með liði Skara HF í Svíþjóð þar sem hún var lykilmaður en með liði Skara varð Aldís bæði Svíþjóðarmeistari sem og deildarmeistari.

  • Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

    • 20.02.2026
    Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

  • Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

    • 20.02.2026
    Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.

  • Boginn - Ekki verði bílasýningar á nýju gervigrasi

    • 20.02.2026
    Fræðslu- og lýðheilsuráð áréttar í bókun „að þegar gervigrasmottan og undirlagið í Boganum verður endurnýjað að þá er horft til þess að vera ekki með bílasýningar og þung tæki á nýju gervigrasi og nýju undirlagi.“

  • Mótorhjólasafnið fær minningargjöf

    • 20.02.2026
    Mótorhjólasafnið á Akureyri fékk góða gjöf á dögunum, fallegan granítbekk til minningar um bræðurna Stefán Hafstein “ Tangó” sem lést í bifjólaslysi árið 2020 og Bjarmar Smára sem lést ungur að árum árið 1989. Það var móðir bræðranna Bjarnheiður sem færði sfninu bekkinn.

  • VMA - Vonbrigði hve hægt gengur því þörfin er brýn

    • 19.02.2026
    „Í mínum huga verður þetta að gerast og það verður að gerast hratt,“ segir Benedikt Barðason skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri um nýbyggingu við skólann sem til hefur staðið um skeið að reisa en ekki orðið af. Fulltrúar fjögurra verknámsskóla sem eru í sömu sporum hittust nýverið með fulltrúum yfirvalda, en að sögn kom ekki nægilega mikið út úr þeim fundi. „Það er þó áfram stefnt að því að byggja fjóra verknámsskóla á yfirstandandi kjörtímabili.“

  • Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

    • 19.02.2026
    Á fundi sínum i morgun  samþykkti  bæjarráð Akureyrar að ráðast  í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs. 
Sjá meira