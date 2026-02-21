Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

„Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.
Styrktarfélagið Vinir Akureyrarkirkju var stofnað síðla árs í fyrra, en því er ætlað að safna fé til að standa straum af margvíslegum viðgerðum á Akureyrarkirkju á næstu 15 árum. Akureyrarkirkja, helsta kennileiti bæjarins, verður 100 ára árið 2040 og verður kappkostað að hún verði á þeim tímamótum í sínu besta ástandi.
Framkvæmdir eru þegar hafnar, en á liðnu hausti var lokið við viðgerð á þaki Safnaðarheimilisins og frágangi á lóð. Kostnaður, sem nam 85 milljónum króna var að stærstum hluta fjármagnaður með framkvæmdaláni.
Mikill fjöldi ferðalanga heimsækir Akureyrarkirkju yfir sumarmánuðina.
Verkefni fyrir um 429 milljónir
Kostnaðaráætlun vegna viðgerða og viðhalds á Akureyrarkirkju nemur alls 429 milljónum króna og verða verkin unnin á næstu 15 árum. Viðgerð á orgeli, stilling og hreinsun kostar um 50 milljónir króna. Endurnýjun á kirkjugólfi auk breytinga á lögnum og lofti kostar samkvæmt áætlun um 80 milljónir og þá er gert ráð fyrir 60 milljónum í utanhússklæðningu á austurvegg Safnaðarheimilis. Eitt verkefnanna er endurnýjun á hellulögnum vestan megin kirkjunnar, við bílastæði og innkeyrslu og er áætlaður kostnaður um 45 milljónir króna. Fleiri verkefni eru á listanum.
Akureyrarkirkja verður 100 ára í nóvember árið 2040 og þá verður öllu tjaldað til svo hún fái skartað sínu fegursta.
„Fyrstu verkefnin á löngum lista eru farin í gang,“ segir Hjörtur. Þar nefnir hann stóla í safnaðarheimili sem sjálfboðaliðar eru að bólstra. Næsta verkefni er endurnýjun á eldhúsinu þar, „það er nánast í andarslitrunum þannig að ekki er hægt að bíða lengi með að taka það í gegn,“ segir hann. Stóru fjárfreku verkefnin koma síðar á dagskrá, og þá stefnt að því að hafa fjármagn í handraðanum svo hægt sé að vinna þau hratt og örugglega því ekki sé gott að loka kirkjunni nema í skamman tíma.
Þykir vænt um kirkjuna
„Við leggjum mikinn metnað í þessi verkefni, annað er ekki hægt því Akureyrarkirkja á að skarta sínu fegursta þegar hún fagnar aldarafmæli sínu,“ segir Inga Vestmann, stjórnarformaður Vina Akureyrarkirkju. Líf Ingu má segja að sé samofið kirkjunni, en hún ólst upp í Hafnarstræti 85 og heyrði öll sín æskuár kirkjuklukkurnar klingja. „Ég var skírð í kirkjunni, þar fermdist ég og þar gifti ég mig, svo ég hef miklar taugar til Akureyrarkirkju og þykir mjög vænt um hana,“ segir hún.
Þeirri tilfinningu deilir Inga með fjölda fólks. „Ég finn það svo víða hvað fólki þykir vænt um Akureyrarkirkju. Margir sem hafa alist upp í bænum en flutt á brott bera sterkar taugar til kirkjunnar og þykir vænt um hana. Það er ómetanlegt að finna þennan hlýhug hvarvetna,“ segir Inga.
Öflugur hópur í krefjandi verkefni
Hún kveðst hlakka til að takast á við fjáröflunarverkefnið sem fram undan er. „Þetta verður að sjálfsögðu krefjandi verkefni en með mér er gott og öflugt fólk í stjórninni, þannig að ég á ekki von á öðru en að það muni ganga vel þegar allir leggjast á eitt.“