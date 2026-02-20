Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

Aldís Ásta sem er 26 ára gömul er uppalin hjá KA/Þór og hóf ansi ung að leika með meistaraflokk félagsins en fyrstu leikirnir komu veturinn 2014-2015. Aldís lék alls 170 keppnisleiki fyrir KA/Þór fyrir för hennar til Svíþjóðar en hún gekk í raðir Skara haustið 2022.
Með KA/Þór sýndi Aldís Ásta að hún er ein besta handknattleikskona landsins og fór fyrir liði KA/Þór sem hampaði öllum titlum sem í boði eru er liðið varð Íslands-, Bikar- og Deildarmeistari auk þess að verða Meistari Meistaranna. Aldís skoraði meðal annars sigurmarkið í báðum úrslitaleikjum KA/Þórs gegn Val í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn.
Þá hefur hún leikið nokkra landsleiki fyrir A-landslið Íslands auk fjölda leikja fyrir yngrilandsliðin en Aldís lék meðal annars á HM í Ungverjalandi með U20 ára landsliðinu.
Aldís á von á sínu fyrsta barni í vor en hún er staðráðin í að koma sterk til baka á völlinn og ljóst að það verður gríðarlega sterkt að fá hana aftur heim. Við bjóðum Aldísi hjartanlega velkomna aftur í KA/Þór og hlökkum svo sannarlega til að sjá hana aftur í svarta búningnum.
Slóðin hér fyrir neðan vísar á kynningarmyndband vegna þessara ánægjulegu tíðinda
https://www.facebook.com/reel/2059658734883661
Þetta segir í tilkynningu frá KA/Þór