Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

20. febrúar, 2026 - 14:53 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Aldís Ásta snýr aftur Mynd ka.is
Aldís Ásta snýr aftur Mynd ka.is

Aldís Ásta sem er 26 ára gömul er uppalin hjá KA/Þór og hóf ansi ung að leika með meistaraflokk félagsins en fyrstu leikirnir komu veturinn 2014-2015. Aldís lék alls 170 keppnisleiki fyrir KA/Þór fyrir för hennar til Svíþjóðar en hún gekk í raðir Skara haustið 2022.

Með KA/Þór sýndi Aldís Ásta að hún er ein besta handknattleikskona landsins og fór fyrir liði KA/Þór sem hampaði öllum titlum sem í boði eru er liðið varð Íslands-, Bikar- og Deildarmeistari auk þess að verða Meistari Meistaranna. Aldís skoraði meðal annars sigurmarkið í báðum úrslitaleikjum KA/Þórs gegn Val í baráttunni um Íslandsmeistaratitilinn.

Þá hefur hún leikið nokkra landsleiki fyrir A-landslið Íslands auk fjölda leikja fyrir yngrilandsliðin en Aldís lék meðal annars á HM í Ungverjalandi með U20 ára landsliðinu.

Aldís á von á sínu fyrsta barni í vor en hún er staðráðin í að koma sterk til baka á völlinn og ljóst að það verður gríðarlega sterkt að fá hana aftur heim. Við bjóðum Aldísi hjartanlega velkomna aftur í KA/Þór og hlökkum svo sannarlega til að sjá hana aftur í svarta búningnum.

Slóðin hér fyrir neðan vísar á kynningarmyndband vegna þessara ánægjulegu  tíðinda

https://www.facebook.com/reel/2059658734883661

Þetta segir í tilkynningu frá KA/Þór

Til baka

Nýjast

  • Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

    • 20.02.2026
    Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur heim og gengur í raðir KA/Þórs en undanfarin ár hefur hún farið hamförum með liði Skara HF í Svíþjóð þar sem hún var lykilmaður en með liði Skara varð Aldís bæði Svíþjóðarmeistari sem og deildarmeistari.

  • Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

    • 20.02.2026
    Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

  • Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

    • 20.02.2026
    Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.

  • Boginn - Ekki verði bílasýningar á nýju gervigrasi

    • 20.02.2026
    Fræðslu- og lýðheilsuráð áréttar í bókun „að þegar gervigrasmottan og undirlagið í Boganum verður endurnýjað að þá er horft til þess að vera ekki með bílasýningar og þung tæki á nýju gervigrasi og nýju undirlagi.“

  • Mótorhjólasafnið fær minningargjöf

    • 20.02.2026
    Mótorhjólasafnið á Akureyri fékk góða gjöf á dögunum, fallegan granítbekk til minningar um bræðurna Stefán Hafstein “ Tangó” sem lést í bifjólaslysi árið 2020 og Bjarmar Smára sem lést ungur að árum árið 1989. Það var móðir bræðranna Bjarnheiður sem færði sfninu bekkinn.

  • VMA - Vonbrigði hve hægt gengur því þörfin er brýn

    • 19.02.2026
    „Í mínum huga verður þetta að gerast og það verður að gerast hratt,“ segir Benedikt Barðason skólameistari Verkmenntaskólans á Akureyri um nýbyggingu við skólann sem til hefur staðið um skeið að reisa en ekki orðið af. Fulltrúar fjögurra verknámsskóla sem eru í sömu sporum hittust nýverið með fulltrúum yfirvalda, en að sögn kom ekki nægilega mikið út úr þeim fundi. „Það er þó áfram stefnt að því að byggja fjóra verknámsskóla á yfirstandandi kjörtímabili.“

  • Bæjarráð samþykkir bygginu íþróttahúss á félagssvæði Þórs

    • 19.02.2026
    Á fundi sínum i morgun  samþykkti  bæjarráð Akureyrar að ráðast  í byggingu íþróttahúss á félagssvæði Þórs. 

  • Mánuður móðurmáls á Amtsbókasafninu

    • 19.02.2026
    Alþjóðadagur móðurmálsins er haldinn árlega 21. febrúar en starfsfólk Amtsbókasafnsins hefur haldið upp á daginn allan febrúarmánuð.

  • Tímabundinn forgangur fyrir börn heilbrigðisstarfsfólks í leikskólum Akureyrarbæjar

    • 19.02.2026
    Bæjarstjórn Akureyrar samþykkti í vikunni viðauka um tímabundinn forgang að skólavist í leikskólum bæjarins. Ákvörðunin er tekin vegna bráðrar vöntunar á sérhæfðu starfsfólki á Sjúkrahúsinu á Akureyri.
Sjá meira