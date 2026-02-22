Fjölbreyttar og öflugar umsóknir í Frumkvæðissjóði Brothættra byggða II á Raufarhöfn og í Öxarfjarðarhéraði

Verkefnið er samstarfsverkefni Byggðastofnunar, Norðurþings og SSNE, og hefur það að markmiði að styðja við kraftmikla frumkvöðlastarfsemi, samfélagsverkefni og nýsköpun á svæðinu.
Að þessu sinni bárust fjölmargar, metnaðarfullar og fjölbreyttar umsóknir og endurspeglar það mikinn áhuga, frumkvæði og framtíðarsýn íbúanna á svæðinu öllu, sem nær frá Kelduhverfi til Raufarhafnar. Niðurstöður úthlutunar verða kynntar í lok mars.
Nánar um hvort verkefni fyrir sig:
Raufarhöfn og framtíðin
Alls bárust 17 umsóknir í Frumkvæðissjóð Raufarhafnar og framtíðarinnar. Samanlögð styrkupphæð sem sótt var um nemur 24.994.117 kr.
Áætlað er að úthluta 11.500.000 krónum til valinna verkefna.
Öxarfjörður í sókn
Í Frumkvæðissjóð Öxarfjarðar í sókn bárust 14 umsóknir. Heildarfjárhæð umsókna nam 34.235.376 krónum.
Áætlað er að úthluta 15.025.000 krónum til valinna verkefna.
Áhugi og frumkvæði íbúa, bæði á Raufarhöfn og í öllu Öxarfjarðarhéraði, er sannarlega til fyrirmyndar og endurspeglast skýrt í fjölbreyttum umsóknum sem bárust í Frumkvæðissjóði BbII. Hugmyndirnar spanna allt frá nýsköpun í þjónustu, ferðaþjónustu og atvinnulífi til menningarverkefna og samfélagseflingar sem miða að aukinni fjölbreytni, bættri þjónustu og sterkari búsetuskilyrðum. Verkefnisstjórar segja umsóknirnar bera með sér mikinn kraft, samstöðu og trú á framtíð svæðanna, og hvetja umsækjendur til að halda áfram á þeirri braut, sækja einnig í aðra sjóði og nýta tækifærin sem framundan eru.
Aukin þátttaka í Frumkvæðissjóðum BbII sýnir ótvíræða grósku í samfélögunum og að íbúar séu staðráðnir í að byggja upp sterkari, fjölbreyttari og sjálfbærari framtíð fyrir Raufarhöfn og Öxarfjarðarhérað.