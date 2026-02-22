Fjölbreyttar og öflugar umsóknir í Frumkvæðissjóði Brothættra byggða II á Raufarhöfn og í Öxarfjarðarhéraði

22. febrúar, 2026 - 12:56 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Heimskautagerðið Raufarhðfn
Heimskautagerðið Raufarhðfn

Verkefnið er samstarfsverkefni Byggðastofnunar, Norðurþings og SSNE, og hefur það að markmiði að styðja við kraftmikla frumkvöðlastarfsemi, samfélagsverkefni og nýsköpun á svæðinu.

Að þessu sinni bárust fjölmargar, metnaðarfullar og fjölbreyttar umsóknir og endurspeglar það mikinn áhuga, frumkvæði og framtíðarsýn íbúanna á svæðinu öllu, sem nær frá Kelduhverfi til Raufarhafnar. Niðurstöður úthlutunar verða kynntar í lok mars.
Nánar um hvort verkefni fyrir sig:

Raufarhöfn og framtíðin
Alls bárust 17 umsóknir í Frumkvæðissjóð Raufarhafnar og framtíðarinnar. Samanlögð styrkupphæð sem sótt var um nemur 24.994.117 kr.
Áætlað er að úthluta 11.500.000 krónum til valinna verkefna.

Öxarfjörður í sókn
Í Frumkvæðissjóð Öxarfjarðar í sókn bárust 14 umsóknir. Heildarfjárhæð umsókna nam 34.235.376 krónum.
Áætlað er að úthluta 15.025.000 krónum til valinna verkefna.

Áhugi og frumkvæði íbúa, bæði á Raufarhöfn og í öllu Öxarfjarðarhéraði, er sannarlega til fyrirmyndar og endurspeglast skýrt í fjölbreyttum umsóknum sem bárust í Frumkvæðissjóði BbII. Hugmyndirnar spanna allt frá nýsköpun í þjónustu, ferðaþjónustu og atvinnulífi til menningarverkefna og samfélagseflingar sem miða að aukinni fjölbreytni, bættri þjónustu og sterkari búsetuskilyrðum. Verkefnisstjórar segja umsóknirnar bera með sér mikinn kraft, samstöðu og trú á framtíð svæðanna, og hvetja umsækjendur til að halda áfram á þeirri braut, sækja einnig í aðra sjóði og nýta tækifærin sem framundan eru.
Aukin þátttaka í Frumkvæðissjóðum BbII sýnir ótvíræða grósku í samfélögunum og að íbúar séu staðráðnir í að byggja upp sterkari, fjölbreyttari og sjálfbærari framtíð fyrir Raufarhöfn og Öxarfjarðarhérað.

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Valentínusardagurinn

    • 22.02.2026
    Valentínusardagurinn er nýliðinn. Skemmtileg hefð sem hefur myndast á landinu okkar bláa, sumum til ama en öðrum til mikillar gleði. Það er svo magnað að sjálfur tilheyri ég báðum hópunum. En hvað með það. Markmið okkar var að gera eitthvað skemmtilegt, og númer eitt að gera daginn ógleymanlegan.

  • Akureyrarkirkja - Lífshættulegt koldíoxíðmagn og lélegt aðgengi fyrir fólk í hjólastólum

    • 22.02.2026
    Mælingar sýna að loftgæði í Akureyrarkirkju fara langt yfir hættumörk þegar fjölmennt er við athafnir. Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar framkvæmdi mælingarnar líkir loftgæðum þegar þau er hvað verst við það að vera lokaður inni í bíl í lausagangi inni í bílskúr. Auk skorts á loftræstingu vantar sárlega aðstöðu í kirkjunni fyrir fólk í hjólastólum. Til stendur að bæta úr þessum vanda á næstu misserum en Vinir Akureyrar hyggjast koma Akureyrarkirkju í gott ástand fyrir 100 ára afmæli hennar.

  • Fjölbreyttar og öflugar umsóknir í Frumkvæðissjóði Brothættra byggða II á Raufarhöfn og í Öxarfjarðarhéraði

    • 22.02.2026
    Verkefnið er samstarfsverkefni Byggðastofnunar, Norðurþings og SSNE, og hefur það að markmiði að styðja við kraftmikla frumkvöðlastarfsemi, samfélagsverkefni og nýsköpun á svæðinu.

  • QUINT‑rannsókninni formlega lokið – umfangsmikið samstarf og skýrar niðurstöður

    • 22.02.2026
    Rannsóknarverkefninu Quality in Nordic Teaching (QUINT) er nú formlega lokið eftir sjö ára starf. Verkefnið var eitt stærsta norræna rannsóknarverkefni sinnar tegundar á sviði menntunar. QUINT var fjármagnað af NordForsk í samstarfi við rannsóknaráð og ráðuneyti allra Norðurlanda og naut alls 25 milljóna norskra króna í styrk.

  • Vel heppnaður 112 dagur á Glerártorgi

    • 21.02.2026
    Vel heppnaður 112 dagur var haldinn á Glerártorgi um liðna helgi. Þangað kom fjölmenni og kynnti sér störf viðbragðsaðila. Yngstu kynslóðinni þótti mikill fengur að því að Björnis Brunabangsi var á svæðinu enn hann nýtur vinsælda í þeim aldurshóp.

  • Akureyrarkirkja mun skarta sínu fegursta á 100 ára afmælinu

    • 21.02.2026
    „Það eru umfangsmikil, stór og fjárfrek verkefni framundan og við viljum hafa tímann fyrir okkur til að hægt sé að sinna öllu sómasamlega,“ segir Hjörtur Narfason formaður sóknarnefndar Akureyrarkirkju.

  • Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur til KA/Þór

    • 20.02.2026
    Aldís Ásta Heimisdóttir snýr aftur heim og gengur í raðir KA/Þórs en undanfarin ár hefur hún farið hamförum með liði Skara HF í Svíþjóð þar sem hún var lykilmaður en með liði Skara varð Aldís bæði Svíþjóðarmeistari sem og deildarmeistari.

  • Feðgin á Akureyri skyndihjálparfólk ársins

    • 20.02.2026
    Feðginin Hinrik Hauksson og Kristín Andrea voru í dag valin skyndihjálparfólk ársins fyrir að bjarga lífi Bríetar, dóttur Hinriks og systur Kristínar, þegar hún fékk hjartastopp í ágúst í fyrra. Rauði krossinn veitti þeim viðurkenningu á 112 deginum sem haldinn var á Glerártorgi um liðna helgi

  • Félag eyfirska kúabænda veitti viðurkenningar á aðalfundi

    • 20.02.2026
    Viðurkenningar voru veittar á aðalfundur Félags eyfirskra kúabænda sem haldinn var á Ytra-Gili nýverið. Afurðahæsta búið á svæði FEK árið 2025 var Göngustaðir í Svarfaðardal með 67 árskýr, 8.580 lítrar afurðir á árskú, Fita 3,77% og prótein 3,4%.
Sjá meira