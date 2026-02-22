Lokaorðið - Valentínusardagurinn

22. febrúar, 2026 - 13:22 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tryggvi Þór Gunnarsson átti Lokaorðið in blaðibnu s.l. fimmtudag
Valentínusardagurinn er nýliðinn. Skemmtileg hefð sem hefur myndast á landinu okkar bláa, sumum til ama en öðrum til mikillar gleði. Það er svo magnað að sjálfur tilheyri ég báðum hópunum. En hvað með það. Markmið okkar var að gera eitthvað skemmtilegt, og númer eitt að gera daginn ógleymanlegan.

.Ég vil þó taka fram að líf okkar er ekki eins og flatur bjór, nei alls ekki, við erum endalaust að finna upp eitthvað sem gerir lífið okkar fullt af gleðistundum. Gleðilegar minningar sem hlaðast upp á harða diskinn og gaman verður að rifja upp þegar Elli kelling bankar á dyrnar. En aftur að hinum nýliðna Valentínusardegi. Við höfum verið að leggja fyrir okkur pílukast undanfarið og þema dagsins var pílukast, enda vart hægt að hugsa sér fallegri stund. Dagurinn var tekinn snemma, við fórum í okkar vinsælu sundlaug, tókum nokkur sundtök, enduðum svo í heitu pottunum. Sælustund ef svo má að orði komast.

Því næst var tekinn staðgóður hádegisverður. Allt gert til að verða klár fyrir pílukeppni kvöldsins. Þar sem ég er keppninsmaður að eðlisfari reyndi ég að sjálfsögðu að komast inn í hausinn á andstæðing kvöldsins. Ég ætlaði ekki að tapa á sjálfan Valentínusardaginn. Dagurinn leið og keppnin að bresta á, góð tónlist tók á móti mér á keppnisstað og lagið I was made for loving you með hinni goðsagnakenndu KISS kom mér í stuð. Veitingar á borðum, snittur, salöt og drykkir, allt til alls. Keppnin hófst með látum, ég var að finna mig vel. Ég fann að ég var með yfirhöndina, glotti út í annað.

Ég var funheitur, ekki misskilja mig ég er að tala um pílukastið. En eins og hendi væri veifað þá fór að halla undan fæti hjá mér. Það fór allt í skrúfuna, kvöldið endaði illa hjá mér, ég steinlá. Andstæðingurinn skellihló. Ég bar mig þó vel, kvöldið yndislegt, mikið hlegið og búinn að búa til ógleymanlega stund á harða diskinn.

Takk strákar fyrir góða kvöldstund.

 

