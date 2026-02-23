Hjálmar Bogi Hafliðason stígur til hliðar i vor

Hjálmar Bogi Hafliðason gefur ekki kost á sér til áframhaldandi setu á lista Framsóknarflokksins í komandi sveitarstjónarkosningum.
Hjálmar Bogi Hafliðason forseti sveitarstjórnar Norðurþings tilkynnti á samfélagsmiðlum og í viðtali við husavik.com um helgina að hann gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi setu á lista Framsóknarflokksins í komandi sveitarstjónarkosningum.
Í yfirlýsingu Hjálmars Boga segir m.a:
,,Segi skilið við stjórnmálin að sinni eftir sextán ár á vettvangi sveitarstjórnar Norðurþings. Það er heiður að leiða mikilvæg verkefni og taka þátt í uppbyggingu samfélagsins. Áherslur á samvinnu, faglega rýni til gagns og heildarhagsmuni umfram sérhagsmuni. Stjórnmálin eru ekki vettvangur einsleitra skoðana. Ég vil hvetja þau sem stíga inn á þennan vettvang að hafa skýra sýn, vera ábyrg og iðka samvinnu. Um leið og ég óska öllum góðs gengis. Samfélagið þarf gott fólk í stjórnmálin.
Reynsla og þekking á þessum sextán árum mun nýtast manni inn í framtíðina. Við erum í einu stærsta verkefni sem sveitarfélagið hefur farið í og framkvæmt mjög mikið, án lántöku og fjármálin í góðum farvegi. Umhverfi stjórnmálanna er áhugavert en ákaflega krefjandi í senn í breyttri veröld upplýsingaóreiðu, hetjum lyklaborðsins og samfélagsmiðla. Sumt fólk er ekki að leita að umræðu. Það er að leita að viðbrögðum. Það er engin ein ástæða fyrir því að ég kýs að draga mig úr þessu verkefni í bili eftir sextán ár. Lengst allra sem hafa setið í sveitarstjórn Norðurþing
. Við gætum kannski sagt að ég sé búinn að fá nóg."