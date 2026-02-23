Háskólinn - Brautskráningu 93 kandídata fagnað í fallegu vetrarveðri

Það er alltaf mikil gleði sem ríkir innan veggja háskólans þegar kemur að brautskráningu kandídata. Það var engin breyting á því laugardaginn 14. febrúar þegar Vetrarbrautskráningarhátíð Háskólans á Akureyri fór fram í fjórða sinn. Það var vissulega kalt í veðri en venju samkvæmt var afar fallegt og stillt veður í hjarta Akureyrar. Brautskráning er stór áfangi og það var afar ánægjulegt hve margir kandídatar mættu á staðinn til þess að fagna áfanganum með sínum nánustu.
Alls brautskráðust 93 kandídatar af tveimur fræðasviðum í október og febrúar. Af þeim brautskráðust 18 frá Háskólasetri Vestfjarða í október. Þá lauk einn kandídat BS prófi í tölvunarfræði frá Háskólanum í Reykjavík sem í boði er sem staðnám við Háskólann á Akureyri vegna samstarfs háskólanna tveggja.
„Megið þið alltaf bera gleði, hugrekki og ást í hjarta ykkar“
Athöfnin hófst samkvæmt venju á ávarpi rektors. Áslaug Ásgeirsdóttir ávarpaði kandídata og gesti þar sem hún lagði áherslu á að brautskráning væri afrakstur mikillar vinnu þar sem kandídatar hefðu eflt gagnrýna hugsun, sjálfstæði og fagmennsku samhliða því að takast á við áskoranir í lífi og námi.
„Þannig leggjum við okkar af mörkum til að búa til gott samfélag sem byggist á réttlæti og virðingu“
Í ávarpi sínu tengdi rektor brautskráninguna við Valentínusardaginn og fjallaði um ástina sem mikilvægan þátt í lífi fólks og samfélagi. „Ástin er ekki einskorðuð við parasambönd, fjölskyldur og vini, heldur meðvituð ákvörðun um að takast á við einstaklinga, lífið og samfélagið af umhyggju og ábyrgð. Það að elska er þannig samfélagsleg ákvörðun og það krefst hugrekkis að velja að þykja vænt um og bera virðingu fyrir samferðafólki okkar. Þannig leggjum við okkar af mörkum til að búa til gott samfélag sem byggist á réttlæti og virðingu. Munum að ástin getur breytt samfélögum.“
En hvers vegna lagði rektor Háskólans á Akureyri út frá ástinni í ávarpi sínu? Áslaug sagði tilefnið vissulega vera Valentínusardaginn, en jafnframt þá alþjóðlegu ólgu og átök sem einkennt hafa samtímann. Á tímum þar sem pólitískar væringar og stríðsátök setja mark sitt á heiminn, og hafa einnig áhrif á Íslandi, skipti máli að velja skilning frekar en tortryggni og hafna því að óvinavæða aðra. Áslaug lagði áherslu á að ástin væri ekki aðeins tilfinning heldur meðvituð ákvörðun og samfélagslegt afl. „Við þurfum að vera hugrökk og muna líka að við erum öll fólk. Það er til dæmis enginn minni manneskja sem ákveður að opna dyr fyrir öðrum, aðstoða bæði ástvini og ókunnuga eða temja sér að fara varlega í kommentakerfum samfélagsmiðla. Öll erum við fólk sem eigum okkar sögu, vonir og þrár, og ekkert okkar er fullkomið.“
„Við þurfum á þekkingu ykkar að halda“
Rektor lagði einnig áherslu á mikilvægi menntunar sem samfélagslegs verkefnis og sagði að aðgengi að menntun væri í raun birtingarmynd kærleika og samstöðu í íslensku samfélagi. Hún benti á að menntun væri fjárfesting sem tryggði áframhaldandi vöxt og velferð þjóðarinnar. Þá veiti háskólamenntun fólki verkfæri til að taka upplýstar ákvarðanir, bæði í eigin lífi og í þágu samfélagsins. „Við þurfum á þekkingu ykkar að halda. [...] ég þakka ykkur fyrir að velja Háskólann á Akureyri. Val á háskóla er ekki sjálfgefið. Við vonum að ykkur þyki svolítið vænt um HA og að menntunin nýtist ykkur vel og styðji ykkur í framtíðinni. Látið gott af ykkur leiða og haldið áfram að læra, vaxa og leggja ykkar af mörkum.“
„Við sitjum hér í dag með ólíkar sögur að baki en öll eigum við það sameiginlegt að við gáfumst ekki upp“
Hólmfríður Rún Guðmundsdóttir kandídat í Kennaradeild flutti ávarp fyrir hönd kandídata. Í ávarpi sínu lagði hún áherslu á að brautskráningin markaði ekki aðeins lok náms heldur væri brautskráningin einnig áfangastaður mikilvægs ferðalags sem hefði krafist seiglu, aga og mikillar vinnu. „Við sitjum hér í dag með ólíkar sögur að baki en öll eigum við það sameiginlegt að við gáfumst ekki upp.“ Þá hafi námið bæði eflt faglega þekkingu ásamt því að kenna kandídötum að takast á við flókin verkefni, hugsa gagnrýnið og vaxa sem einstaklingar.
Þá kom Hólmfríður Rún einnig inn á mikilvægi námslota við háskólann. „Loturnar voru ekki aðeins vettvangur náms heldur líka grundvöllur tengslamyndunar. Námið hefur veitt okkur tækifæri til að kynnast ótrúlega fjölbreyttum hópi fólks. Við komum víða að, með ólíkan bakgrunn, reynslu og lífssögur. Í lotunum sköpuðust samtöl sem héldu jafnvel áfram langt fram á kvöld, hugmyndir sem kviknuðu yfir kaffibolla og vinátta sem mun lifa lengur en námið sjálft. Við vorum ekki alltaf sammála en sáum fegurðina í því að geta verið sammála um að vera ósammála. Þrátt fyrir að námi okkar við Háskólann á Akureyri ljúki formlega í dag munum við alltaf búa að þeim tengslum sem mynduðust á síðustu árum.“
Viðurkenningar
Eftirtaldir hlutu viðurkenningu frá fræðasviðunum fyrir hæstu meðaleinkunn:
Heilbrigðis-, viðskipta- og raunvísindasvið:
Hug- og félagsvísindasvið:
Ert þú Góðvinur?
Sigrún Stefánsdóttir, formaður Góðvina Háskólans á Akureyri – samtök brautskráðra og annarra velunnara háskólans, ávarpaði samkomuna og gerði kærleikann meðal annars að umræðuefni sínu. Sigrún gerði starfi Góðvina skil og hvatti jafnframt kandídata sem og alla brautskráða HA-inga til þess að gerast Góðvinir.
Myndir frá hátíðinni
Ljósmyndarinn Daníel Starrason fangaði gleðina á hátíðinni og kandídatar geta nú nálgast myndir hér. Athöfninni var streymt á Facebook síðu háskólans og áhugasöm geta horft á upptöku af athöfninni hér.
