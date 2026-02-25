SAk - Ný þjónusta á Rannsóknastofu í lífeðlisfræði fyrir fólk sem þarf að nota kæfisvefnsvél

Vilji Ragnarsson, líftæknifræðingur, er kominn er til starfa á SAk og mun þjónusta þá sem þurfa að nota kæfisvefnsvél. Hans helsta hlutverk er að sjá um innstillingar á nýjum kæfisvefnsvélum, grímumátun og annað eftirlit. Hann mun starfa í nánu samstarfi við Svefnrannsóknardeild LSH.
Undanfarin ár hafa starfsmenn Rannsóknastofu í lífeðlisfræði séð um framkvæmd og úrlestur kæfisvefnsrannsókna fyrir sjúklinga á upptökusvæði SAK og hefur orðið mikil aukning á fjölda rannsókna auk þess sem fjölmargir hafa í framhaldinu þurft á meðferð með kæfisvefnsvél að halda. Hingað til hefur Landspítalinn séð um að þjónusta þá sem eru á kæfisvefnsmeðferð þó svo starfsmenn lífeðlisfræðideildar hafi verið þeim innan handar í bráðatilfellum. Núna hefur þessi þjónusta flust á lífeðlisfræðideild með nýjum starfsmanni, Vilja Ragnarssyni, líftæknifræðingi, sem kominn er til starfa og mun þjónusta þá sem þurfa að nota kæfisvefnsvél. Hans helsta hlutverk er að sjá um innstillingar á nýjum kæfisvefnsvélum, grímumátun og annað eftirlit. Hann mun starfa í nánu samstarfi við Svefnrannsóknardeild LSH.
Kæfisvefn er alvarlegur sjúkdómur sem einkennist af tíðum öndunartruflunum eða öndunarstoppum í svefni. Þessum öndunarbreytingum getur fylgt fall í súrefnismettun sem eykur álag á hjarta og æðakerfið auk þess að trufla svefngæði einstaklingsins. Sýnt hefur verið að einstaklingar með ómeðhöndlaðan kæfisvefn eru í aukinni hættu á hjarta- og æðasjúkdómum, háum blóðþrýsting, heilablóðfalli, sykursýki og þunglyndi. Ljóst er að mikilvægt er að meðhöndla kæfisvefn þar sem hann er að valda óæskilegum heilsufarslegum truflunum. Mikill fjöldi einstaklinga á upptökusvæði SAK notar kæfisvefnsvélar auk þess sem margir bíða eftir að komast á meðferð. Ljóst er að þessi nýja þjónusta kemur til með að bæta þjónustu við íbúa á svæðinu heilmikið.
Vilji er í 40% stöðu á lífeðlisfræðideild með viðveru á mánudögum á föstudögum. Þessi staða er kostuð af Svefnrannsóknadeild Landspítala og mun hann starfa í mjög nánu samstarfi við starfsmenn þar. Við bjóðum Vilja velkominn til starfa.
Frá þessu segir á sak.is