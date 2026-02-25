Samstarfssamningur Háskólans á Akureyri og Drift EA endurnýjaður

Áslaug rektor segir að samvinnan hafi þróast á skemmtilegan hátt, „það hefur verið gaman að fylgjast með aukningu í þátttöku starfsfólks og stúdenta í umræðu um nýsköpun við HA og á þeim frumkvöðlavettvöngum sem í boði eru. Þá hefur nýsköpunastjóri aukið upplýsingagjöf og framboð af viðburðum hvað varðar nýsköpun og frumkvöðlaumhverfið sem hefur komið sér afar vel. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs og þeirra verkefna sem myndast í samstarfinu"
Svava Björk sem nú hefur starfað í rúmt ár sem nýsköpunarstjóri segir samstarfið við Drift EA styrkja brúna milli Háskólans á Akureyri og atvinnulífsins á svæðinu. „Fyrir okkur skiptir miklu máli að stúdentar og starfsfólk hafi raunverulegan aðgang að öflugu nýsköpunarumhverfi þar sem hugmyndir geta þróast áfram og tengst beint við atvinnulífið. Við erum nú þegar farin að sjá skýran árangur af samstarfinu – frumkvöðlar eru orðnir sýnilegri innan háskólasamfélagsins og stuðningsumhverfið aðgengilegra og markvissara. Það skapar aukið sjálfstraust og fleiri tækifæri til að umbreyta þekkingu í verðmæti fyrir samfélagið.“
Starfsfólk og stúdentar HA sem taka þátt í verkefnum Driftar EA munu hafa aðgang að aðstöðu í Messanum sem er frumkvöðlarými í húsnæði Driftar EA. Nýsköpunarstjóri HA starfar sem tengiliður skólans og Driftar EA. Hann miðlar upplýsingum, veitir ráðgjöf, tengir samningsaðila og kynnir starfsemina fyrir starfsfólki og stúdentum. Samningurinn er til þriggja ára og að honum loknum verður áframhaldandi samstarf skoðað. Nýsköpunarstjórinn er með starfstöð hjá báðum samningsaðilum.