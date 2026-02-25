Samstarfssamningur Háskólans á Akureyri og Drift EA endurnýjaður

25. febrúar, 2026 - 14:54 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Kristján Þór Júlíusson, stjórnarformaður Drift EA og Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir framkvæ…
Kristján Þór Júlíusson, stjórnarformaður Drift EA og Sesselja Ingibjörg Barðdal Reynisdóttir framkvæmdastýra Drift EA mættu í HA. Á móti þeim tóku Áslaug Ásgeirsdóttir rektor, Svava Björk nýsköpunarstjóri og Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar doktorsnáms og stjórnsýslu rannsókna.

Áslaug rektor segir að samvinnan hafi þróast á skemmtilegan hátt, „það hefur verið gaman að fylgjast með aukningu í þátttöku starfsfólks og stúdenta í umræðu um nýsköpun við HA og á þeim frumkvöðlavettvöngum sem í boði eru. Þá hefur nýsköpunastjóri aukið upplýsingagjöf og framboð af viðburðum hvað varðar nýsköpun og frumkvöðlaumhverfið sem hefur komið sér afar vel. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs og þeirra verkefna sem myndast í samstarfinu"

Svava Björk sem nú hefur starfað í rúmt ár sem nýsköpunarstjóri segir samstarfið við Drift EA styrkja brúna milli Háskólans á Akureyri og atvinnulífsins á svæðinu. „Fyrir okkur skiptir miklu máli að stúdentar og starfsfólk hafi raunverulegan aðgang að öflugu nýsköpunarumhverfi þar sem hugmyndir geta þróast áfram og tengst beint við atvinnulífið. Við erum nú þegar farin að sjá skýran árangur af samstarfinu – frumkvöðlar eru orðnir sýnilegri innan háskólasamfélagsins og stuðningsumhverfið aðgengilegra og markvissara. Það skapar aukið sjálfstraust og fleiri tækifæri til að umbreyta þekkingu í verðmæti fyrir samfélagið.“

Starfsfólk og stúdentar HA sem taka þátt í verkefnum Driftar EA munu hafa aðgang að aðstöðu í Messanum sem er frumkvöðlarými í húsnæði Driftar EA. Nýsköpunarstjóri HA starfar sem tengiliður skólans og Driftar EA. Hann miðlar upplýsingum, veitir ráðgjöf, tengir samningsaðila og kynnir starfsemina fyrir starfsfólki og stúdentum. Samningurinn er til þriggja ára og að honum loknum verður áframhaldandi samstarf skoðað. Nýsköpunarstjórinn er með starfstöð hjá báðum samningsaðilum.

 

Til baka

Nýjast

  • Samstarfssamningur Háskólans á Akureyri og Drift EA endurnýjaður

    • 25.02.2026
    Áslaug rektor segir að samvinnan hafi þróast á skemmtilegan hátt, „það hefur verið gaman að fylgjast með aukningu í þátttöku starfsfólks og stúdenta í umræðu um nýsköpun við HA og á þeim frumkvöðlavettvöngum sem í boði eru. Þá hefur nýsköpunastjóri aukið upplýsingagjöf og framboð af viðburðum hvað varðar nýsköpun og frumkvöðlaumhverfið sem hefur komið sér afar vel. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs og þeirra verkefna sem myndast í samstarfinu"

  • SAk - Ný þjónusta á Rannsóknastofu í lífeðlisfræði fyrir fólk sem þarf að nota kæfisvefnsvél

    • 25.02.2026
    Vilji Ragnarsson, líftæknifræðingur, er kominn er til starfa á SAk og mun þjónusta þá sem þurfa að nota kæfisvefnsvél. Hans helsta hlutverk er að sjá um innstillingar á nýjum kæfisvefnsvélum, grímumátun og annað eftirlit. Hann mun starfa í nánu samstarfi við Svefnrannsóknardeild LSH.

  • Virkari húsnæðismarkaður á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu

    • 25.02.2026
    Ný húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar gerir ráð fyrir áframhaldandi íbúafjölgun og mikilli íbúðaþörf til næstu tíu ára. Húsnæðismarkaðurinn á Akureyri hefur verið virkari en á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að aðgengi fyrstu kaupenda hafi verið minna

  • Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar lagður fram

    • 25.02.2026
    Tillaga kjörnefndar að skipan framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar 16. maí nk. var samþykkt á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins sem fram fór í gærkvöldi.

  • Lovísa Oktovía leiðir lista Viðreisnar á Akureyri

    • 24.02.2026
    Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri staðfesti í gærkvöldi tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. Allan listann má finna hér neðar.

  • Samningur um byggingu íþróttamiðstöðvar á Þórsvellinum undirritaður i dag

    • 23.02.2026
    Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

  • Akureyrarbær styður Súlur Vertical til næstu þriggja ára

    • 23.02.2026
    Samningurinn tekur einnig til svonefnds þríleiks Súlur Vertical, sem auk fjallahlaupsins samanstendur af skíðagöngukeppni og hjólreiðamóti.

  • Háskólinn - Brautskráningu 93 kandídata fagnað í fallegu vetrarveðri

    • 23.02.2026
    Það er alltaf mikil gleði sem ríkir innan veggja háskólans þegar kemur að brautskráningu kandídata. Það var engin breyting á því laugardaginn 14. febrúar þegar Vetrarbrautskráningarhátíð Háskólans á Akureyri fór fram í fjórða sinn. Það var vissulega kalt í veðri en venju samkvæmt var afar fallegt og stillt veður í hjarta Akureyrar. Brautskráning er stór áfangi og það var afar ánægjulegt hve margir kandídatar mættu á staðinn til þess að fagna áfanganum með sínum nánustu.

  • Hjálmar Bogi Hafliðason stígur til hliðar i vor

    • 23.02.2026
    Hjálmar Bogi Hafliðason forseti sveitarstjórnar  Norðurþings tilkynnti á samfélagsmiðlum og í viðtali við husavik.com  um helgina að hann gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi setu á lista Framsóknarflokksins í komandi sveitarstjónarkosningum.
Sjá meira