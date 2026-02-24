Lovísa Oktovía leiðir lista Viðreisnar á Akureyri

24. febrúar, 2026 - 09:58 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fjögur efstu á lista Viðreisnar fyrir sveitarstjórnarkosningarnar á Akureyri n.k. vor. Mynd Viðreis…
Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri staðfesti í gærkvöldi tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. Allan listann má finna hér neðar.

„Viðreisn mun setja fókus á þjónustu við íbúa, með sérstaka áherslu á börn og skólamál,“ segir Lovísa Oktovía, oddviti Viðreisnar á Akureyri. „Við þurfum fjölbreyttari úrræði fyrir börn, bæði á skólatíma og utan. Það þarf líka að auka stuðning við okkar góða fagfólk sem vinnur með börnum. Hvað varðar samfélagið í heild, þá horfir Viðreisn á það að stíga inn í bæjarstjórn, í fyrsta sinn, með skýra sýn um hvernig Akureyri á að þróast. Við viljum að aðgengi íbúa að mikilvægri þjónustu sé í forgrunni. Við horfum líka mjög til nýrrar borgarstefnu um það hvernig umhverfið á að vera fyrir íbúa, fyrirtæki og gesti. Við viljum stuðla að samfélagi, þar sem vel er tekið utan um fólk með mismunandi þarfir og væntingar til lífsins.“

Framboðslitinn er svo skipaður:

1. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður
2. Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri
3. Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir
4. Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála
5. Íunn Eir Gunnarsdóttir, tómstunda- og félagsmálafræðingur
6. Hjálmar Pálsson, sölumaður
7. Unnur Pétursdóttir, sjúkraþjálfari
8. Vilhjálmur Kristjánsson, framhaldsskólakennari
9. Halla Rut Ákadóttir, umönnun/aðstoðarmaður
10. Magnús Hilmar Felixson, deildarstjóri á leikskóla
11. Þórey Sif Þórisdóttir, flugmaður
12. Axel Björnsson forritari
13. Veronika Lalkova Bozhkova hjúkrunarfræðingur
14. Halldór Jóhannesson, hafnarstarfsmaður og vélfræðingur
15. Anna Svava Traustadóttir, fótaaðgerðarfræðingur
16. Árni Jón Erlendsson, sérfræðingur í rafrænu eftirliti
17. Arna Garðarsdóttir, náms- og starfsráðgjafi
18. Ólafur Ingimarsson, yfirlæknir á bæklunarskurðdeild
19. Eydís Arna S. Eiríksdóttir, fv móttökuritari
20. Kristján Ingimar Ragnarsson leiðsögumaður
21. Aðalheiður Rósa Jóhannesdóttir, læknir
22, Ingvar Þóroddsson, heimilis- og endurhæfingarlæknir/ ellilífeyrisþegi

