Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar lagður fram

25. febrúar, 2026 - 09:27 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Fjögur efstu á lista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri Talið frá vinstri: Arna Rut Gunnarsdóttir, Heimir Örn Árnason, Berglind Ósk Guðmundsdóttir og Þórhallur Harðarson Mynd Aðsend

Tillaga kjörnefndar að skipan framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar 16. maí nk. var samþykkt á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins sem fram fór í gærkvöldi.

 
Listann skipa:
 
1. Berglind Ósk Guðmundsdóttir, fyrrum alþingismaður
2. Heimir Örn Árnason, bæjarfulltrúi
3. Arna Rut Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri
4. Þórhallur Harðarson, framkvæmdastjóri fjármála og rekstrar
5. Þorsteinn Kristjánsson, frumkvöðull
6. Kristina Björk Arnórsdóttir, persónuverndarfulltrúi
7. Jóhann Gunnar Kristjánsson, verkefnastjóri
8. Jóhanna Hlín Ragnarsdóttir, hárgreiðslumeistari
9. Freydís Lilja Þormóðsdóttir, nemi
10. Kristinn Frímann Árnason, hafnarvörður
11. Dagný Reykjalín Ragnarsdóttir, hönnuður
12. Fannar Gíslason, verkfræðingur
13. Vilmundur Aðalsteinn Árnason, atvinnurekandi
14. Elín Birna Gunnlaugsdóttir, nemi
15. Davíð Þ. Kristjánsson, eldri borgari
16. Sara Halldórsdóttir, lögfræðingur
17. Jósavin Heiðmann Arason, húsasmiður
18. Kristín Elva Viðarsdóttir, skólasálfræðingur
19. Ísak Svavarsson, húsasmiður og flugnemi
20. Ólöf Heiða Óskarsdóttir, svæðisstjóri
21. Þórarinn B. Jónsson, fv. bæjarfulltrúi
22. Lára Halldóra Eiríksdóttir, bæjarfulltrúi
    Tillaga kjörnefndar að skipan framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar 16. maí nk. var samþykkt á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins sem fram fór í gærkvöldi.

