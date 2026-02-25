Virkari húsnæðismarkaður á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu

25. febrúar, 2026 - 14:19 Margrét Þóra Þórsdóttir
Á fundinum undirritaði Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, viljayfirlýsingu með …
Á fundinum undirritaði Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, viljayfirlýsingu með HMS og Sambandi íslenskra sveitarfélaga um öfluga húsnæðisuppbyggingu um allt land. Myndir HMS

Ný húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar gerir ráð fyrir áframhaldandi íbúafjölgun og mikilli íbúðaþörf til næstu tíu ára. Húsnæðismarkaðurinn á Akureyri hefur verið virkari en á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að aðgengi fyrstu kaupenda hafi verið minna.

Opinn fundur um húsnæðismál á Norðurlandi eystra var haldinn á skrifstofu HMS á Akureyri í gær. Fundurinn var vel sóttur, en á honum fór Ásthildur Sturludóttir, bæjarstjóri Akureyrar, einnig yfir nýjustu húsnæðisáætlun bæjarins, auk þess sem HMS greindi frá stöðu og þróun húsnæðismarkaðarins í landshlutanum.

Viljayfirlýsing um öfluga húsnæðisuppbyggingu

Á fundinum undirritaði Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra, viljayfirlýsingu með HMS og Sambandi íslenskra sveitarfélaga um öfluga húsnæðisuppbyggingu um allt land. Markmið viljayfirlýsingarinnar sem ráðherra undirritaði er að styðja við fjölbreyttar húsnæðislausnir í byggðakjörnum utan höfuðborgarsvæðisins. Jafnframt er lögð áhersla á að styðja við byggingu íbúðarhúsnæðis fyrir alla hópa samfélagsins í samræmi við þá íbúðaþörf sem húsnæðisáætlanir sveitarfélaganna gera ráð fyrir.

„Samstarf milli opinberra aðila er forsenda öflugrar húsnæðisuppbyggingar um land allt,“ segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra í tilkynningu á vef HMS. „Markmiðið með viljayfirlýsingunni er að auka aðgengi fyrstu kaupenda á landsbyggðinni að íbúðum sem falla undir hlutdeildarlán og efla leigumarkaðinn utan höfuðborgarsvæðisins. Hvort tveggja er afar mikilvægt. Einnig er mikilvægt að stuðla að uppbyggingu á svokölluðum köldum markaðssvæðum.“

Húsnæðismarkaðurinn á Akureyri hefur verið virkari en á höfuðborgarsvæðinu, ef tekið er tillit til stærðar markaðssvæðanna. Tæplega 9% fasteigna á Akureyri gengu kaupum og sölu á síðasta ári, samanborið við 7% á höfuðborgarsvæðinu.

Virk­ur mark­að­ur á Ak­ur­eyri en að­gengi fyrstu kaup­enda minna

Húsnæðismarkaðurinn á Akureyri hefur verið virkari en á höfuðborgarsvæðinu, ef tekið er tillit til stærðar markaðssvæðanna. Tæplega 9% fasteigna á Akureyri gengu kaupum og sölu á síðasta ári, samanborið við 7% á höfuðborgarsvæðinu.

Aðgengi fyrstu kaupenda að húsnæðismarkaðnum hefur hins vegar verið minna á Akureyri. Fyrstu kaupendur koma að fjórða hverjum kaupsamningi á Akureyri, en um þriðja hverjum kaupsamningi á höfuðborgarsvæðinu. Á sama tíma eru helmingi fleiri vannýttar íbúðir á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu, en þar á meðal eru orlofsíbúðir á vegum stéttarfélaga eða aukaíbúðir sem engin langtímabúseta er í.

Samkvæmt nýrri húsnæðisáætlun Akureyrar er búist við að íbúum sveitarfélagsins muni fjölga um 200-250 á hverju ári og að þörf sé á uppbyggingu tæplega 200 íbúða á hverju ári á tímabilinu 2026-2035. Í fyrra urðu hins vegar aðeins 104 íbúðir fullbúnar í sveitarfélaginu.

Til baka

Nýjast

  • Samstarfssamningur Háskólans á Akureyri og Drift EA endurnýjaður

    • 25.02.2026
    Áslaug rektor segir að samvinnan hafi þróast á skemmtilegan hátt, „það hefur verið gaman að fylgjast með aukningu í þátttöku starfsfólks og stúdenta í umræðu um nýsköpun við HA og á þeim frumkvöðlavettvöngum sem í boði eru. Þá hefur nýsköpunastjóri aukið upplýsingagjöf og framboð af viðburðum hvað varðar nýsköpun og frumkvöðlaumhverfið sem hefur komið sér afar vel. Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs og þeirra verkefna sem myndast í samstarfinu"

  • SAk - Ný þjónusta á Rannsóknastofu í lífeðlisfræði fyrir fólk sem þarf að nota kæfisvefnsvél

    • 25.02.2026
    Vilji Ragnarsson, líftæknifræðingur, er kominn er til starfa á SAk og mun þjónusta þá sem þurfa að nota kæfisvefnsvél. Hans helsta hlutverk er að sjá um innstillingar á nýjum kæfisvefnsvélum, grímumátun og annað eftirlit. Hann mun starfa í nánu samstarfi við Svefnrannsóknardeild LSH.

  • Virkari húsnæðismarkaður á Akureyri en á höfuðborgarsvæðinu

    • 25.02.2026
    Ný húsnæðisáætlun Akureyrarbæjar gerir ráð fyrir áframhaldandi íbúafjölgun og mikilli íbúðaþörf til næstu tíu ára. Húsnæðismarkaðurinn á Akureyri hefur verið virkari en á höfuðborgarsvæðinu þrátt fyrir að aðgengi fyrstu kaupenda hafi verið minna

  • Framboðslisti Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar lagður fram

    • 25.02.2026
    Tillaga kjörnefndar að skipan framboðslista Sjálfstæðisflokksins á Akureyri við sveitarstjórnarkosningar 16. maí nk. var samþykkt á aðalfundi fulltrúaráðs flokksins sem fram fór í gærkvöldi.

  • Lovísa Oktovía leiðir lista Viðreisnar á Akureyri

    • 24.02.2026
    Félagsfundur Viðreisnar á Akureyri staðfesti í gærkvöldi tillögu uppstillinganefndar um röðun á lista fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Lovísa Oktovía Eyvindsdóttir, stjórnmálafræðingur og varaþingmaður leiðir lista Viðreisnar. Í öðru sæti er Elías Gunnar Þorbjörnsson, skólastjóri Giljaskóla. Í þriðja sæti er Þóroddur Ingvarsson, svæfinga- og gjörgæslulæknir og í því fjórða er Elísabet Ögn Jóhannsdóttir, verkefnastjóri menningarmála hjá Akureyrarbæ. Allan listann má finna hér neðar.

  • Samningur um byggingu íþróttamiðstöðvar á Þórsvellinum undirritaður i dag

    • 23.02.2026
    Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

  • Akureyrarbær styður Súlur Vertical til næstu þriggja ára

    • 23.02.2026
    Samningurinn tekur einnig til svonefnds þríleiks Súlur Vertical, sem auk fjallahlaupsins samanstendur af skíðagöngukeppni og hjólreiðamóti.

  • Háskólinn - Brautskráningu 93 kandídata fagnað í fallegu vetrarveðri

    • 23.02.2026
    Það er alltaf mikil gleði sem ríkir innan veggja háskólans þegar kemur að brautskráningu kandídata. Það var engin breyting á því laugardaginn 14. febrúar þegar Vetrarbrautskráningarhátíð Háskólans á Akureyri fór fram í fjórða sinn. Það var vissulega kalt í veðri en venju samkvæmt var afar fallegt og stillt veður í hjarta Akureyrar. Brautskráning er stór áfangi og það var afar ánægjulegt hve margir kandídatar mættu á staðinn til þess að fagna áfanganum með sínum nánustu.

  • Hjálmar Bogi Hafliðason stígur til hliðar i vor

    • 23.02.2026
    Hjálmar Bogi Hafliðason forseti sveitarstjórnar  Norðurþings tilkynnti á samfélagsmiðlum og í viðtali við husavik.com  um helgina að hann gæfi ekki kost á sér til áframhaldandi setu á lista Framsóknarflokksins í komandi sveitarstjónarkosningum.
Sjá meira