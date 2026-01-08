Kafteinn Frábær kemur til Akureyrar

08. janúar, 2026 - 16:18 Margrét Þóra Þórsdóttir
Kafteinn Frábær verður sýnd í Samkomuhúsinu á Akureyri 17. og 18. janúar n.k.
Kafteinn Frábær verður sýnd í Samkomuhúsinu á Akureyri 17. og 18. janúar n.k.

Sýningin Kafteinn Frábær verður sýnd í Samkomuhúsinu á Akureyri 17. og 18. janúar n.k. í leikstjórn Hilmis Jenssonar.

Ævar Þór Benediktsson var tilnefndur sem leikari àrsins í aðalhlutverki á Grímunni fyrir túlkun sína á meira en 15 persónum í þessum hjartnæma og fyndna einleik.

Magnús ætlaði aldrei að verða pabbi. Það bara gerðist einhvern veginn. Hann ætlaði heldur ekkert endilega að verða ofurhetjan Kafteinn Frábær, en stundum þarf maður að bulla sögur þegar börnin manns vilja ekki fara að sofa.

En á einhverjum tímapunkti gefa sögurnar sig og raunveruleikinn ryðst inn...

Kafteinn Frábær er einleikur um föðurhlutverkið, karlmennsku, sorg, missi og (auðvitað) ofurhetjur.

Til baka

Nýjast

  • HSN fær 250 fermetra viðbótarhúsnæði í Sunnuhlíð

    • 08.01.2026
    „Þetta verður kærkomin viðbót og bætir okkar aðstöðu,“ segir Jón Helgi Björnsson forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, HSN, sem samið hefur um stækkun stöðvarinnar, en viðbótarrými verður tekin í notkun í apríl í vor.

  • Kafteinn Frábær kemur til Akureyrar

    • 08.01.2026
    Sýningin Kafteinn Frábær verður sýnd í Samkomuhúsinu á Akureyri 17. og 18. janúar n.k. í leikstjórn Hilmis Jenssonar.

  • Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli opnað á ný

    • 08.01.2026
    Skíðafólk getur tekið gleði sína á nýjan leik á morgun föstudag þegar hægt verður að stunda skíðaíþróttina aftur eftir hitabylgjuna sem reið hér yfir  á dögunum og bræddi allan snjó.

  • Samherji eignast tæplega helmingshlut í Berg LipidTech AS

    • 08.01.2026
    Samherji hefur gengið frá kaupum á 49% eignarhlut í norska framleiðslufyrirtækinu Berg LipidTech AS í Álasundi. Félagið framleiðir lýsi fyrir heildsölumarkað, einkum úr þorskalifur og laxi, og selur afurðir sínar um allan heim. Kaupin skapa tækifæri til frekari fullvinnslu aukaafurða Samherja samhliða því að efla samkeppnishæfni Berg LipidTech í gegnum stöðugra framboð á gæðahráefni. Með fjárfestingunni kemst Samherji lengra í virðiskeðju sjávarútvegsins.

  • Landsbankinn hefur samstarf við Drift EA

    • 07.01.2026
    Landsbankinn og Drift EA hafa gert samstarfssamning sem miðar að því að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi með því að styrkja umgjörð, ráðgjöf og tengslanet fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki.

  • Slökkvilið Akureyrar - Fleiri sjúkraflutningar en færri flug

    • 07.01.2026
    Slökkvilið Akureyrar sinnti heldur fleiri sjúkraflutningum á liðnu ári samanborið við árið á undan.

  • Best hjá Þór 2025

    • 07.01.2026
    Í gær var tilkynnt hvaða einstaklingar hefðu hlotið sæmdarheitin Íþróttakona og Íþróttakarl hjá Þór árið 2025. Í kvennaflokki var fótboltakonan Hulda Björg Hannesdóttir kjörin og er það í fyrsta sinn sem hún hlýtur viðurkenninguna. Í karlaflokki var það fótboltamaðurinn Sigfús Fannar Gunnarsson sem var kjörinn og er það einnig fyrsta skiptið sem hann hlýtur þessa viðurkenningu.

  • Staða Helguskúrs á Húsavík

    • 07.01.2026
    Forsaga máls

  • „Mannauðurinn er auðlind sem verður að hlúa að“

    • 06.01.2026
    Guðni Arnar Guðnason, sérfræðingur í lyf- og innkirtlalækningum, hefur verið ráðinn tímabundið sem forstöðulæknir lyflækningadeildar Sjúkrahússins á Akureyri í fjarveru Guðjóns Kristjánssonar. Að hans sögn eru tækifærin mörg þegar kemur að frekari uppbyggingu lyflækninga á SAk en jafnframt áskoranir sem snúi fyrst og fremst að mönnun og að tryggja þekkingu til framtíðar.
Sjá meira