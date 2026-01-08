Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli opnað á ný

08. janúar, 2026 - 14:13 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Frá Hlíðarfajlli .. Mynd Hlíðarfjall
Frá Hlíðarfajlli .. Mynd Hlíðarfjall

Skíðafólk getur tekið gleði sína á nýjan leik á morgun föstudag þegar hægt verður að stunda skíðaíþróttina aftur eftir hitabylgjuna sem reið hér yfir á dögunum og bræddi allan snjó.

Í frétt sem finna má á Facebooksíðu Hlíaðrfjalls má lesa:

Opnum brekkur á ný föstudaginn 9. janúar❄️
Opnun um helgina:
Föstudagur 11:00-19:00
Laugardagur 10:00-16:00
Sunnudagur 10:00-16:00
 
Snjóframleiðsla hefur gengið mjög vel síðan framleiðsla hófst á gamlársdag. Munum geta opnað Fjarkann, Töfrateppi, Hólabraut og Auði, efra svæði er í skoðun.
Aðstæður til skíðaiðkunar eru góðar í þeim brautum sem við náum að opna. ⛷️🏂
 
Við munum halda snjóframleiðslu áfram næstu daga og erum vongóð um að koma inn fleiri leiðum fljótlega.
Á skíðagöngusvæði verður reynt að koma inn styttri leiðum. 🙌
 
Nánari upplýsingar um aðstæður á morgun.
