Akureyri hlýjasti desember frá upphafi mælinga

09. janúar, 2026 - 11:15 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Veður var með eindæmum gott i desember
Veður var með eindæmum gott i desember

Það fór ekki framhjá neinum að desember var óvenjulega hlýr og var hiti langt yfir meðallagi. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desembermánuður frá upphafi mælinga. Jólin voru sérstaklega hlý þegar sunnanhvassviðri gekk yfir landið.

Meðalhiti í byggðum landsins var 3,0 stig sem er þremur stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desembermánuður frá upphafi mælinga. Það var hlýrra í desember 1933 og 2002.

Á Akureyri var meðalhitinn í desember 2,4 stig, sem var 3,1 stigi yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 en 3,9 stigum yfir meðallagi síðustu tíu ára.   Meðalhiti í Reykjavík í desember var 4,0 stig. Það er 3,3 stigum yfir meðallagi áranna 1991 til 2020 og 3,7 stigum yfir meðallagi síðustu tíu ára.

Til baka

Nýjast

  • Akureyri hlýjasti desember frá upphafi mælinga

    • 09.01.2026
    Það fór ekki framhjá neinum að desember var óvenjulega hlýr og var hiti langt yfir meðallagi. Á landsvísu var þetta þriðji hlýjasti desembermánuður frá upphafi mælinga. Jólin voru sérstaklega hlý þegar sunnanhvassviðri gekk yfir landið.

  • Afli ísfisktogara Samherja 2025

    • 09.01.2026
    Bolfiskveiðar ísfisktogara Samherja gengu almennt vel á nýliðnu ári.

  • HSN fær 250 fermetra viðbótarhúsnæði í Sunnuhlíð

    • 08.01.2026
    „Þetta verður kærkomin viðbót og bætir okkar aðstöðu,“ segir Jón Helgi Björnsson forstjóri Heilbrigðisstofnunar Norðurlands, HSN, sem samið hefur um stækkun stöðvarinnar, en viðbótarrými verður tekin í notkun í apríl í vor.

  • Kafteinn Frábær kemur til Akureyrar

    • 08.01.2026
    Sýningin Kafteinn Frábær verður sýnd í Samkomuhúsinu á Akureyri 17. og 18. janúar n.k. í leikstjórn Hilmis Jenssonar.

  • Skíðasvæðið í Hlíðarfjalli opnað á ný

    • 08.01.2026
    Skíðafólk getur tekið gleði sína á nýjan leik á morgun föstudag þegar hægt verður að stunda skíðaíþróttina aftur eftir hitabylgjuna sem reið hér yfir  á dögunum og bræddi allan snjó.

  • Samherji eignast tæplega helmingshlut í Berg LipidTech AS

    • 08.01.2026
    Samherji hefur gengið frá kaupum á 49% eignarhlut í norska framleiðslufyrirtækinu Berg LipidTech AS í Álasundi. Félagið framleiðir lýsi fyrir heildsölumarkað, einkum úr þorskalifur og laxi, og selur afurðir sínar um allan heim. Kaupin skapa tækifæri til frekari fullvinnslu aukaafurða Samherja samhliða því að efla samkeppnishæfni Berg LipidTech í gegnum stöðugra framboð á gæðahráefni. Með fjárfestingunni kemst Samherji lengra í virðiskeðju sjávarútvegsins.

  • Landsbankinn hefur samstarf við Drift EA

    • 07.01.2026
    Landsbankinn og Drift EA hafa gert samstarfssamning sem miðar að því að styðja við nýsköpun og frumkvöðlastarf á Íslandi með því að styrkja umgjörð, ráðgjöf og tengslanet fyrir frumkvöðla og sprotafyrirtæki.

  • Slökkvilið Akureyrar - Fleiri sjúkraflutningar en færri flug

    • 07.01.2026
    Slökkvilið Akureyrar sinnti heldur fleiri sjúkraflutningum á liðnu ári samanborið við árið á undan.

  • Best hjá Þór 2025

    • 07.01.2026
    Í gær var tilkynnt hvaða einstaklingar hefðu hlotið sæmdarheitin Íþróttakona og Íþróttakarl hjá Þór árið 2025. Í kvennaflokki var fótboltakonan Hulda Björg Hannesdóttir kjörin og er það í fyrsta sinn sem hún hlýtur viðurkenninguna. Í karlaflokki var það fótboltamaðurinn Sigfús Fannar Gunnarsson sem var kjörinn og er það einnig fyrsta skiptið sem hann hlýtur þessa viðurkenningu.
Sjá meira