Afli ísfisktogara Samherja 2025

Bolfiskveiðar ísfisktogara Samherja gengu almennt vel á nýliðnu ári.
Heildarafli Kaldbaks EA 1 á árinu var 9.144 tonn.
Björgúlfur EA 312 landaði samtals 8.887 tonnum, afli Bjargar EA 7 var 8.660 tonn og afli Harðbaks EA 3 var 5.638 tonn á árinu.
Samanlagður heildarafli togaranna var því 32.328 tonn.
Ljóst er að þrjú systurskip Samherja, Kaldbakur, Björgúlfur og Björg eru í þremur efstu sætum yfir aflahæstu ísfisktogara landsins.
Togararnir sjá landvinnslum félagsins á Akureyri og Dalvík fyrir hráefni, þar sem starfa samtals um þrjú hundruð manns. Á skipum Samherja eru tvöfaldar áhafnir og eru um eitt hundrað sjómenn á ísfisktogurum félagins.
Pálmi Gauti Hjörleifsson skipstjóri á Kaldbaki EA 1 segir í sjálfu sér ekkert sérstakt markmið að vera á toppnum. Fleiri þættir komi til.
„Kaldbakur er afar vandað og öflugt skip og áhöfnin er skipuð reyndum og samstilltum mönnum í hverju rúmi. Sama má segja um önnur skip og áhafnir hjá Samherja. Veiðiheimildir hafa vissulega dregist saman og því skiptir miklu máli að skila á réttum tíma góðum og verðmætum afla til vinnslu.
Þegar allt kemur til alls snýst þetta fyrst og fremst um liðsheild og samvinnu áhafnar, útgerðar, fiskvinnslu og ekki síst sölufólks sem er í stöðugum samskiptum við kaupendur afurðanna. Allir þessir aðilar þurfa að vinna þétt saman svo árangur náist.
Við sigldum inn Eyjafjörðinn á síðasta degi ársins með góðan afla til vinnslu, ég held allir sáttir við niðurstöður ársins líkt og áhafnir annarra skipa Samherja. Þegar nýtt ár var rétt hafið, aðfaranótt 2. janúar, héldum við svo aftur til veiða fullir bjartsýni fyrir komandi ári,“ segir Pálmi Gauti Hjörleifsson skipstjóri.
„Þegar upp er staðið má segja að bolfiskveiðarnar hafi almennt gengið vel. Á móti skertum veiðiheimildum kom að verð á afurðum voru góð á árinu. Hráefnisstýring er stór þáttur í starfseminni, þar sem veiðar, vinnsla og sala afurða verða að fara saman. Ísfisktogararnir eru burðarásar vinnsluhúsanna á Dalvík og Akureyri og með öguðu skipulagi tókst að halda landvinnslunum gangandi svo að segja alla daga, enda kallar markaðurinn eftir stöðugu framboði.
Áskoranir komandi árs eru margvíslegar en Samherji er öflugt félag í alla staði, innviðir eru traustir sem skiptir höfuðmáli til að ná settu marki. Ég er stoltur af mínu samstarfsfólki, við siglum vonglöð inn í nýtt ár," segir Þorvaldur Þóroddsson framkvæmdastjóri útgerðarsviðs Samherja.