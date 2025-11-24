Skemmdarverk í Naustahverfi Tjón vegna rúðubrota um 1,2 milljónir króna

24. nóvember, 2025 - 15:42 Margrét Þóra Þórsdóttir
Skemmdarverk kosta 1,2 milljónir
Skemmdarverk kosta 1,2 milljónir

Varlega áætlað er tjón fimm húsfélaga sem eru við Kristjánshaga 2 , Davíðshaga 2 og 4, Elísabetarhaga 1 og Kjarnagötu 51 allt að 1,2 milljónir króna vegna skemmdarverka.

Á sameiginlegri lóð sem tilheyrir húsunum er leikskýli sem allir hafa aðgang að. Á hverfissíðu Nausta- og hagakerfis er vakin athygli á því að börn hafi gert sér að leik að brjóta rúður í skýlinu.

Glerið sé þannig að það brotnar ekki „óvart“ eins og það er orðað. Þegar hafa þrjár rúður í skýlinu verið brotnar, en hver þeirra kostar 185 þúsund krónur auk þess sem við bætist kostnaður við að skipta.

