Ljósaganga gegn kynbundnu ofbeldi

24. nóvember, 2025 - 09:36 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Á morgun, þriðjudaginn 25. nóvember, fer fram ljósaganga í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbe…
Á morgun, þriðjudaginn 25. nóvember, fer fram ljósaganga í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi.
Á morgun, þriðjudaginn 25. nóvember, fer fram ljósaganga í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi.
 
Í ár er sjónum beint að stafrænu ofbeldi gegn konum og stúlkum.
Gengið verður frá Ráðhústorginu, norður að Borgarbíói og upp brekkuna fram hjá RÚv og síðan endað inni á Amtsbókasafninu og hefst gangan kl 16:30.
 
Erindi dagsins flytur Tryggvi Hallgrímsson, sérfræðingur hjá Jafnréttisstofu.
 
Að göngunni standa Sóroptimistaklúbbur Akureyrar, Femínistafélag MA, Zontaklúbbur Akureyrar og Zontaklúbburinn Þórunn hyrna.
 
Við hvetjum ykkur öll til þess að mæta og ganga saman gegn ofbeldi!
Til baka

Nýjast

  • Ljósaganga gegn kynbundnu ofbeldi

    • 24.11.2025
    Á morgun, þriðjudaginn 25. nóvember, fer fram ljósaganga í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi.  

  • SMHA í fararbroddi í símenntun og alþjóðlegu samstarfi

    • 23.11.2025
    Símenntun Háskólans á Akureyri, SMHA, hefur á undanförnum árum unnið að því að festa sig í sessi sem sniðugasta símenntunareining landsins. Með ríka áherslu á sveigjanleika og aðgengi býður SMHA upp á fjölbreytt námsframboð sem hentar bæði einstaklingum sem vilja efla sig í starfi og fyrirtækjum og stofnunum sem leita leiða til að styrkja mannauð sinn. Námið er kennt með fjölbreyttum hætti, bæði í fjarnámi, staðnámi og í blönduðu formi, sem gerir þátttöku mögulega, óháð búsetu eða vinnuaðstæðum.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.

  • Framleiða snjó af fullum krafti í Hlíðarfjalli

    • 23.11.2025
    Fyrsta brekkan í Hlíðarfjalli hefur verið opnuð en sú er eingöngu fyrir skíðaæfingar alpagreina. Þá hefur gönguskíðasvæðið einnig verið opnaða og segir Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður í Hlíðarfjalli að skíðafólk sé aðeins farið að koma í fjallið.

  • Komasso!

    • 23.11.2025
    Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson skrifaði í gær pistil á Facebookvegg sinn sem vakið hefur mikla athygli og umræður, vefurinn fékk góðfúslegt leyfi fyrir birtingu  þessa pistils hér.

  • Galdurinn að hafa gaman af og ástríðu fyrir starfinu

    • 22.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ára. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

    • 22.11.2025
    Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.

  • Stefnt á að framkvæmdir við Hofsbót hefjist næsta sumar

    • 22.11.2025
    Gert er ráð fyrir að framkvæmdir á lóðum númer 1 og 3 við Hofsbót hefjist sumarið 2026 gangi allt að óskum. Byggingaverktakinn SS-Byggir átti hærra boð af tveimur sem bárust fyrr á árinu i lóðirnar og hefur bæjarráð staðfest þá úthlutun.

  • Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar fer fram á morgun laugardag.

    • 21.11.2025
    Hinn árlegi Jólamarkaður Kvenfélags Svalbarðsstrandar verður haldinn í Valsárskóla Svalbarðseyri, á morgun laugardag 18. nóvember og stendur hann yfir frá kl 12:00 til kl 16:00.
Sjá meira