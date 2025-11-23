Framleiða snjó af fullum krafti í Hlíðarfjalli

23. nóvember, 2025 - 12:38 Margrét Þóra Þórsdóttir
Snjóbyssur í Hlíðarfjalli hefur vart undan að framleiða snjó. Fyrsta brekkan hefur verið opnuð en ei…
Snjóbyssur í Hlíðarfjalli hefur vart undan að framleiða snjó. Fyrsta brekkan hefur verið opnuð en einungs fyrir skíðaæfingar. Gönguskíðasvæðið er einnig opið.

Fyrsta brekkan í Hlíðarfjalli hefur verið opnuð en sú er eingöngu fyrir skíðaæfingar alpagreina. Þá hefur gönguskíðasvæðið einnig verið opnaða og segir Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður í Hlíðarfjalli að skíðafólk sé aðeins farið að koma í fjallið.

„Við stefnum á að opna 11. desember, en munu opna neðra svæðið fyrr og við fyrsta tækifæri ef aðstæður leyfa. Það hefur gengið vel að framleiða snjó hjá okkur undafarið en lítið bætist við að náttúrulegum snjó,“ segir Brynjar.

Reyna að koma fleiri brekkum í gang

Ágætis spor er á gönguskíðasvæðinu og nýtir ákafasta gönguskíðaskíðafólkið sér fínar aðstæður þar. Brynjar segir að hægt sé að opna neðra svæðið með framleiddum snjó en síður það efra. „Við eru á fullu að framleiða snjó og reynum að koma fleiri brekkum í gang þannig að hægt verði að opna sem fyrst fyrir almenning. Það kemur svo í ljós í kringum mánaðamót hvort okkur takist að opna fyrr eða 11. desember verði fyrsti dagurinn,“ segir hann.

Til baka

Nýjast

  • SMHA í fararbroddi í símenntun og alþjóðlegu samstarfi

    • 23.11.2025
    Símenntun Háskólans á Akureyri, SMHA, hefur á undanförnum árum unnið að því að festa sig í sessi sem sniðugasta símenntunareining landsins. Með ríka áherslu á sveigjanleika og aðgengi býður SMHA upp á fjölbreytt námsframboð sem hentar bæði einstaklingum sem vilja efla sig í starfi og fyrirtækjum og stofnunum sem leita leiða til að styrkja mannauð sinn. Námið er kennt með fjölbreyttum hætti, bæði í fjarnámi, staðnámi og í blönduðu formi, sem gerir þátttöku mögulega, óháð búsetu eða vinnuaðstæðum.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.

  • Svalbarðsstönd Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp

    • 23.11.2025
    Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp á Svalbarðseyri. Það voru þeir feðgar Bergsveinn Þórsson og Birkir Bergsveinsson sem skelltu húsinu upp nú á haustdögum.

  • Svalbarðsstönd Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp

    • 23.11.2025
    Nýtt grillhús úr eyfirskum efnivið hefur verið sett upp á Svalbarðseyri. Það voru þeir feðgar Bergsveinn Þórsson og Birkir Bergsveinsson sem skelltu húsinu upp nú á haustdögum.

  • Framleiða snjó af fullum krafti í Hlíðarfjalli

    • 23.11.2025
    Fyrsta brekkan í Hlíðarfjalli hefur verið opnuð en sú er eingöngu fyrir skíðaæfingar alpagreina. Þá hefur gönguskíðasvæðið einnig verið opnaða og segir Brynjar Helgi Ásgeirsson forstöðumaður í Hlíðarfjalli að skíðafólk sé aðeins farið að koma í fjallið.

  • Komasso!

    • 23.11.2025
    Þorvaldur Lúðvík Sigurjónsson skrifaði í gær pistil á Facebookvegg sinn sem vakið hefur mikla athygli og umræður, vefurinn fékk góðfúslegt leyfi fyrir birtingu  þessa pistils hér.

  • Galdurinn að hafa gaman af og ástríðu fyrir starfinu

    • 22.11.2025
    „Ég er algjörlega elsku sáttur við starfsferilinn og hefði hvergi annars staðar viljað vera,“ segir Ragnar Sverrisson sem fagnar því á laugardag, 22 nóvember að hafa starfað hjá versluninni JMJ á Akureyri í 60 ára. „Galdurinn við að endast svona lengi er að hafa gaman af starfinu og sinna því af ástríðu alla daga.“

  • Skákfélagið Goðinn og Norðurþing

    • 22.11.2025
    Skákfélagið Goðinn gerði samstarfssamning við Norðurþing í júlí á þessu ári, sem meðal annars gerir ráð fyrir að félagið sinnti skákkennslu í grunnskólum Norðurþings. Samningurinn gildir til eins árs.
Sjá meira