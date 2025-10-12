Var 17. júní fundinn upp á Akureyri? Ný bók Páls Björnssonar leiðir lesendur inn í sögu þjóðhátíðardagsins

12. október, 2025 - 14:04 Háskólinn á Akureyri
Páll Björnsson
Páll Björnsson

Það má segja að þjóðhátíðardagur Íslendinga hafi með nýlegri útgáfu bókarinnar Dagur þjóðar eignast sinn eigin sagnfræðing, Pál Björnsson, prófessor í nútímafræði og sagnfræði við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Þar fjallar hann á nýstárlegan hátt um hvernig 17. júní varð að þjóðhátíðardegi Íslendinga – löngu áður en það var ákveðið með lögum.

Bókin er eins konar sögulegt ferðalag um hátíðarhöld og þjóðernisvitund, þar sem lesandinn hittir fyrir félaga úr sjálfstæðishreyfingunni, ungmennafélögunum, íþróttahreyfingunni og alþýðuna sjálfa.

„Það var gaman að skrifa þessa bók,“ segir Páll, „enda var það fólkið í landinu sem ákvað að 17. júní yrði í raun þjóðhátíðardagurinn með því að kjósa með fótunum og mæta á hátíðarhöld þann daginn. Það voru ekki yfirvöld sem ákváðu þessa dagsetningu.“

Þjóðarvitundin mótaði daginn

Í bókinni er lögð sérstök áhersla á 17. júní áður en lýðveldið var stofnað. „Fyrsti 17. júní sem ég fjalla um er árið 1907,“ segir Páll. „Þá voru hátíðahöld í helstu kaupstöðum landsins. Í Reykjavík fóru hátíðarhöldin fram á Austurvelli, í porti miðbæjarskólans, og gengið að leiði Jóns Sigurðssonar. Á öðrum áratug 20. aldar tekur íþróttahreyfingin við sér og Melavöllurinn verður miðpunktur dagsins, þar sem íþróttakeppnir, ræður og veitingasala mynduðu líflega hátíðarsenu.“

Það var hins vegar Ungmennafélagið á Akureyri, elsta ungmennafélag landsins, sem ruddi brautina í þessum efnum. Félagsfólk varð fyrst til að leggja til að 17. júní yrði gerður að þjóðhátíðardegi og að dagurinn yrði jafnframt almennur frídagur. Þar að auki urðu Akureyringar fyrstir til að skipuleggja hátíðarhöld með þeim hætti sem síðar áttu eftir að breiðast út um allt land, sem var að blanda saman íþróttakeppnum, skrúðgöngum, afþreyingu, veitingasölu og ræðuhöldum, þar sem Jón Sigurðsson var lofsamaður. Það má því á vissan hátt segja að 17. júní hafi verið fundinn upp á Akureyri.

Þegar líða tók á 20. öldina tóku fleiri dagar að keppa um hylli þjóðarinnar, meðal annars stjórnarskrárdagurinn 2. ágúst og fullveldisdagurinn 1. desember. 17. júní sigraði að lokum – án þess að nokkur formleg ákvörðun væri tekin um það. „Fólkið valdi daginn sjálft,“ segir Páll, „og það segir okkur heilmikið um hvernig þjóð verður til.“

Þegar lýðveldið var svo stofnað á Þingvöllum árið 1944 þá fór eiginlega engin umræða fram um það hvaða dagsetningu skyldi nota fyrir þjóðhátíðardag því að ákvörðunin um 17. júní hafði verið tekin löngu áður.

Frá Vestur-Íslendingum til lýðveldisins

Lesendur bókarinnar fá einnig innsýn í hvernig hátíðir Vestur-Íslendinga, sjálfstæðisbaráttan og breytt samfélag mótuðu merkingu dagsins. Í bókinni er einnig velt upp spurningum líkt og hvort allt fólk í landinu hafi átt jafnan aðgang að viðburðum hátíðarhaldanna. Þá er líka fjallað um þá staðreynd að þótt 17. júní hafi haldið sessi sínum sem þjóðhátíðardagur er samkeppnin orðin meiri í dag – með nýjum stórhátíðum eins og Menningarnótt og Gleðigöngu Hinsegin daga, auk bæjarhátíða hringinn í kringum landið.

Sagan, þjóðin og menning fléttast saman

Páll Björnsson er enginn nýgræðingur í rannsóknum á þjóðarvitund og táknmyndum. Hann hlaut Íslensku bókmenntaverðlaunin árið 2011 fyrir bókina Jón forseti allur? Táknmyndir þjóðhetju frá andláti til samtíðar og gaf út Ættarnöfn á Íslandi. Átök um þjóðararf og ímyndir árið 2021. Nýja bókin Dagur þjóðar heldur áfram á þeirri braut – að skoða hvernig sagan, þjóðin og menningin fléttast saman í daglegu lífi.

Í síðustu viku birtist ítarlegt viðtal Egils Helgasonar við Pál í sjónvarpsþættinum Kiljunni, þar sem rætt var um efni bókarinnar. Þau sem fylgjast með menningu og bókmenntum á Íslandi þekkja vel Kiljuna – og þar má segja að Páll hafi fært þjóðhátíðardaginn aftur inn á svið þjóðarsögunnar, í lifandi og forvitnilegri umfjöllun.

Þetta er ekki einungis fræðibók, heldur líka góð innsýn í það hvernig þjóð ákveður að fagna sjálfri sér.

 

Til baka

Nýjast

  • Lokaorðið - Fordómar

    • 12.10.2025
    Fordómar eru stórt orð. Öll erum við haldin þeim að einhverju leyti þó fæst viljum við viðurkenna það. Ég hef reynt að uppræta mína og að einhverju leyti hefur mér tekist það en það er langt í land. Leið mín til upprætingar er að reyna að kynna mér málin betur.

  • Var 17. júní fundinn upp á Akureyri? Ný bók Páls Björnssonar leiðir lesendur inn í sögu þjóðhátíðardagsins

    • 12.10.2025
    Það má segja að þjóðhátíðardagur Íslendinga hafi með nýlegri útgáfu bókarinnar Dagur þjóðar eignast sinn eigin sagnfræðing, Pál Björnsson, prófessor í nútímafræði og sagnfræði við Félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. Þar fjallar hann á nýstárlegan hátt um hvernig 17. júní varð að þjóðhátíðardegi Íslendinga – löngu áður en það var ákveðið með lögum.

  • Tveir nýir bekkir settir upp í Hrísey

    • 12.10.2025
    Tveimur nýjum bekkjum hefur verið komið fyrir í Hrísey, báðir voru þeir gefnir til minningar um horfna samferðarmenn. Annar er  til minningar um Guðrúnu Sigríði Jóhannesdóttur Blöndal og Áslaug Jóhannesson og hinn um sr. Huldu Hrönn M. Helgadóttur.

  • Framúrskarandi menntastofnanir Leikskólinn Iðavöllur tilnefndur

    • 12.10.2025
    Leikskólinn Iðavöllur hefur hlotið tilnefningu til Íslensku menntaverðlaunanna í flokki framúrskarandi menntastofnana fyrir ötult, fjölbreytt og faglegt þróunarstarf, frumkvæði og metnað.

  • Framúrskarandi menntastofnanir Leikskólinn Iðavöllur tilnefndur

    • 12.10.2025
    Leikskólinn Iðavöllur hefur hlotið tilnefningu til Íslensku menntaverðlaunanna í flokki framúrskarandi menntastofnana fyrir ötult, fjölbreytt og faglegt þróunarstarf, frumkvæði og metnað.

  • „Flatey hefur átt hug minn meira og minna síðustu ár“

    • 12.10.2025
    Sumarið 2025 var einstaklega gott hjá hvalaskoðunarfyrirtækjum á Húsavík, bæði hvað varðar veður og fjölda ferðamanna. Veðurfar var hagstætt og sjólag gott, sem gerði ferðirnar bæði öruggar og ánægjulegar.

  • Lífið í Baugaseli

    • 11.10.2025
    Í Vikudegi 17. júlí sl. var sagt frá endurnýjun torfbæjarins Baugasels í Barkárdal. Þar hefur ferðafélagið Hörgur skilað afar góðu verki. Þó er það svo að ýmsar breytingar hafa verið gerðar á bænum frá því að búið var þar. Við systur bjuggum í Baugaseli fyrstu æviárin og teljum rétt og mikilvægt að gera grein fyrir bæjarmyndinni eins og hún var þegar Baugasel fór í eyði í júní 1965.

  • Stefnir í góðan vetur í ferðaþjónustu á Norðurlandi

    • 11.10.2025
    „Það stefnir í góðan vetur í ferðaþjónustu á Norðurlandi og það breytir miklu að easyJet hafi ákveðið að bjóða upp á flug frá London frá október og út apríl og frá Manchester því til viðbótar. Með því náum við að tengja betur saman haust, vetur og vor sem hafa verið rólegri tímabil í ferðaþjónustu miðað við sumri,“ segir Arnheiður Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands.

  • Endurhæfingardeild á Kristnesi breytt í 5 daga deild

    • 11.10.2025
    Frá og með næstu áramótum, verður starfsemi endurhæfingardeildar á Kristnesi breytt í 5 daga deild ásamt dagdeild, með skýra áherslu á sérhæfða þverfaglega endurhæfingu fyrir fólk á öllum aldri.
Sjá meira