VMA - Styrkleikarnir í dag

Í dag, 14. október, verða Styrkleikar VMA og nemendafélagsins Þórdunu í þágu Krabbameinsfélags Íslands. Er VMA fyrsti framhaldsskóli landsins til að standa fyrir slíkum viðburði.
Styrkleikar VMA og Þórdunu hafa að markmiði að sýna þeim sem greinst hafa með krabbamein og aðstandendum þeirra stuðning og styrk. Nemendur og starfsfólk í VMA taka höndum saman og munu halda boðhlaupskefli á lofti í 12 tíma, frá kl. 8.30 til kl. 20.30, með því að ganga með það í kringum skólann.
Benedikt Barðason skólameistari setur Styrkleikana í Gryfjunni klukkan 08.30 og verkefni dagsins lýkur á sama stað. Fólk er hvatt til að klæðast fjólubláu í dag, sem er litur Styrkleikanna.
Hver og einn fer á sínum hraða í göngunni og í sameiningu sér hópurinn um að klára verkefnið. Hver og einn þátttakandi skráir sig í gönguna í kringum skólann með keflið. Hringurinn endar við A-inngang skólans og þar tekur nýr eða nýir við keflinu. Það er bæði hægt að labba einn með keflið, í pari, hóp, afturábak, á höndum eða hvernig sem er. Skólameistari hefur gefið leyfi fyrir því að lífsleiknihópar taki sig saman og gangi með keflið í stað kennslustunda í lífsleikni í dag. Allir eru hvattir til að taka þátt. Þórduna sér um skráninguna og eru QR-kóðar víða í skólanum þar sem hægt er að sjá hvenær er hægt að skrá sig.
Aðalmarkmið verkefnisins er að vekja athygli á mikilvægu málefni og að sameina krafta okkar fyrir góðan málstað. Styrkleikarnir byggjast á samstöðu, samveru og samhug nemenda og starfsfólks sem vilja sýna stuðning, virðingu og samkennd með þeim sem hafa orðið fyrir áhrifum krabbameins.
Í tengslum við Styrkleikana verður áheitasöfnun þar sem safnað er fé fyrir Krabbameinsfélag Íslands. Það fé sem safnast nýtist til krabbameinsrannsókna ásamt því að veita þeim sama hafa greinst með krabbamein ráðgjöf og þjónustu. Þjónusta Krabbameinsfélagsins er öllum að kostnaðarlausu og gerir verkefni eins og Styrkleikana meðal annars félaginu kleift að halda úti þjónustunni.
Einnig verður ýmislegt um að vera í Gryfjunni í dag. Fyrir utan gönguna með keflið verður einnig hægt að heita á einstaklinga eða hópa - og ef ákveðin upphæð næst er lofað ýmsum skemmtilegum uppátækjum! Sem dæmi heita Inda og Óli því að taka norska Júróvisjónlagið La det swinge í Gryfjunni í hádeginu í dag ef næst að safna 200 þús kr. - Nemendafélagið stendur svo fyrir pingpong-móti seinnipartinn og boðið verður upp á pizzur og gos í boði Greifans og Ölgerðarinnar í kvöld fyrir þá sem standa vaktina.
Eftirfarandi er hlekkur á áheitasöfnunina:
https://safna.krabb.is/project/styrkleikar-vma-og-nemendafelagsins-thorduna