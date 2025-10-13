Listasafnið á Akureyri - Þriðjudagsfyrirlestur: Pierre Leichner

13. október, 2025 - 10:42 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þriðjudaginn 14. október kl. 16.15 heldur kanadíski myndlistarmaðurinn Pierre Leichner Þriðjudagsfyrirlestur í Listasafninu á Akureyri undir yfirskriftinni Outsider Arts and Arts Outside. Aðgangur er ókeypis.

Kanadíski myndlistarmaðurinn Pierre Leichner 

Í fyrirlestrinum, sem fer fram á ensku, mun Leichner fjalla um sögu alþýðulistar, þróun hennar og núverandi stöðu innan menningargeirans. Á sama hátt verður fjallað um umhverfislist og einnig mun hann kynna þau verkefni sem hann vinnur nú að sem gestalistamaður Gilfélagsins.

Leichner lauk MFA námi í myndlist 2011 og er stofnandi listahátíðarinnar Vancouver Outsider Arts Festival sem haldin hefur verið síðastliðin níu ár. Hann er jafnframt meðlimur í listasamfélaginu Connection Salon og situr í stjórn samfélagslistanefndar Vancouver. Leichner vinnur verk sín oftast með blandaðri tækni og blandar gjarnan saman umhverfislist, innsetningum og þátttökulist. Eftir 35 ára feril sem geðlæknir hefur hann verið sjálfstætt starfandi listamaður síðan 2011. „Sífellt fleiri sannanir finnast fyrir því að þátttaka einstaklinga í listum og menningu leiði til betri andlegrar heilsu og velferðar. Það er því afar mikilvægt að listamenn taki þátt í rannsóknarvinnu innan þeirra samfélaga sem þeir búa í,“ segir Leichner.

Þriðjudagsfyrirlestrarnir eru samvinnuverkefni Listasafnsins á Akureyri, Verkmenntaskólans á Akureyri, Myndlistarfélagsins og Gilfélagsins. Næsta fyrirlestur heldur Jón Haukur Unnarsson, tónlistarmaður, þriðjudaginn 21. október.

