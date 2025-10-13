Opinn Málstofa um Samstarf á Norðurslóðum

Viltu dýpka skilning þinn á lykilmálum Norðurslóða – allt frá loftslagi og höfum til grænna umskipta og samfélaga?
Háskólinn á Akureyri býður þér að taka þátt í opinni málstofu um norðurslóðasamstarf á morgun, þriðjudaginn 14. október, í stofu M101 í Háskólanum á Akureyri.
Smelltu hér til að taka þátt á Zoom
Dagskráin býður upp á einstakt tækifæri til að heyra frá fremstu sérfræðingum:
- Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, og Lars Kullerud, forseti University of the Arctic (UArctic) opna málstofuna.
- Fimmta alþjóðlega heimskautaárið (Polar Year): Gerlis Fugmann frá IASC (International Arctic Science Committee) fjallar um mikilvægi Polar Year.
- Aðaláherslur UArctic: Kynningar á lykilsviðum eins og loftslagi, höfum, grænum umskiptum og samfélögum frá sérfræðingum frá Finnlandi, Noregi/Svíþjóð, Danmörku og Háskólasetrinu á Vestfjörðum.
- Háskólinn á Akureyri- Norðurslóðamál: Tom Barry, deildarforseti, ásamt sérfræðingum í heimskautarétti og frá Stofnun Vilhjálms Stefánssonar kynna framlag HA til norðurslóðarannsókna.
Upplýsingar um viðburðinn
- Hvar: Háskólinn á Akureyri, stofa M101
- Hvenær: Á morgun, þriðjudaginn 14. október, kl. 14:30
Ekki missa af þessu! Viðburðurinn er opinn öllum áhugasömum.