Tjörneshreppur - Vilja ekki sjá ,,fáránlegt"250 milljóna fram­lag frá Jöfnunar­sjóði

14. október, 2025 - 13:11 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tjörnesviti
Nýlega barst hreppsnefnd Tjörneshrepps bréf frá Jöfnunarsjóði um sérstakt fólksfækkunarframlag til hreppsins uppá tæplega 248 milljónir króna.

Tjörneshreppur hafði ekki óskað eftir slíku framlagi og kom þetta verulega á óvart. Íbúafjöldi í Tjörneshreppi hefur verið stöðugur síðustu árin og þjónustustig við íbúa er gott og fjárhagsstaða hreppsins er sterk.

Á fundi hreppsnefndar Tjörneshrepps þann 13. október var samþykkt samhljóða að afþakka framlag Jöfnunarsjóðs. Í fundargerð hreppsnefndar kemur fram að svona hátt framlag sé fáránlegt og hreppurinn lifi vel án þess.

