Fyrsta plata Ásgeirs Ólafssonar It´s Personal komin út

11. október, 2025 - 18:05 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Its Personal fyrsta Plata Ásgeirs Ólafssonar kom út í gær Myndir Aðsendar
Its Personal fyrsta Plata Ásgeirs Ólafssonar kom út í gær Myndir Aðsendar

Fyrsta plata Ásgeirs Ólafssonar Lie It's personal kom út í gær 10. október. Vikublaðið ákvað að grípa hann í stutt viðtal og spyrja út í plötuna.

Ásgeir, þú hefur gefið út bækur, sett upp leikrit og stjórnað hlaðvarpi, nú er það tónlistin?

 

Ég hef alltaf verið mikill tónlistaráhugamaður. Hlustað, stúderað, pælt og heyrt tónlist síðan ég kynntist Lionel Richie bara 5 ára gamall. Ég kann ekki á hljóðfæri en er að æfa mig dag hvern á hljóðfæri sem er röddin mín. Ég hef beitt henni á allskonar vettvangi síðan ég fæddist. Ég átti fullt af textum sem ég hafði skrifað, sem urðu að ljóðum sem svo urðu að lögum.

Það tók ekki langan tíma fyrir mig að finna hvaða tegund tónlistar yrði fyrir valinu. En það er raftónlist með rólegum yfirtón og hráum lo-fi pælingum.Hljómar kannski eins og ég hafi eitthvað stúderað þetta en nei svo er ekki. Ég bý til tónlistina mína í stúdíóinu heima noregi þar sem ég bý með fjölskyldunni minni. Þar er mac tölva, míkrófónn, mixer og forrit sem heitir dubler 2 frá fyrirtæki sem heitir Vochlea. Sem er mikil mildi fyrir mann eins og mig. Þetta er "midi" forrit sem tekur upp hljóðin sem koma út úr mér og svo vel ég hljóðfærið sem á að nota.

Gerir auðvitað sumt tónlistarfólk brjálað, en menn eins og mig mjög glaða. Svo bara verður eitthvað til. Núna er platan mín svo komin út og það er eiginlega pínu klikkað.

Hvað tók það þig langan tíma að gera plötuna?

 Hún hefur tekið mig allt í allt um fjórtán mánuði. Fyrstu mánuðirnir fóru í að læra vel á forritið og svo var bara að skrifa og setja saman þessar laglínur og hljóðbúta sem komu. En platan er mér mjög persónuleg.

Ég kem að henni alveg sjálfur, þ.e. sem tónlistina, textana og hljóðheiminn og útsetningarnar.

Persónuleg?

 Já. Góður vinur minn hvatti mig að skrifa mig úr erfiðum aðstæðum þar sem hann vissi að ég hefði gaman af því að skrifa. Hann bað mig að skrifa góðu stundirnar líka. Ég gerði það og alls konar textasull varð að ljóðum. Svo er platan útkoman. Hún er í raun um mig. Hver ég er og hef verið. Þess vegna ber hún þennan titil. Ég hef gengið í gegnum alls kyns maður.

Eins og við öll held ég, en ég hef kosið að vera opinn með mitt. Hætta þessari skömm að tala bara um þetta. Lífið er of stutt til þess að tala ekki. Enda er dagurinn í dag tilvalinn í útgáfu slíkrar plötu.

Ætlar þú að semja meira?

 Ójá. Ég er nú þegar að semja meira. Ég tek öll bít, laglínur, melódíur upp sem koma til mín og set þau inn í forritið og geymi það og svo þegar ég gef mér tíma þá sest ég niður þar með minn tíma og sem tónlistina. Ég fæ allt of mikið til mín, hér og þar sem ég er staddur og gleymi fullt af þessu, en svo festist það sem á að fara eitthvað.

Ég hef alltaf verið tónlistarmaður held ég. Vegna þess að ef maður hefur líkama, þá er maður íþróttamaður og ef maður heyrir, er maður tónlistarmaður.

Hvað er í vændum? Við hverju má búast á næstu plötu?

 Núna er það söngurinn sem ég einbeiti mér að. Ég ætla að gefa út plötu á íslensku næst. Syngja hana alla sjálfur. Hún verður tilraunakenndari en sú fyrri.

Ásgeir Ólafsson Lie

Tilraunakenndari?

 Já, ég meina það að hún verður kannski aðeins frjálsari ef svo má segja en it´s Personal. Þar sem sú plata var og er mér svo kær og mér nærri. Hún verður áfram í rafheiminum en textarnir geta verið um allt frá sögu af litlu sandkorni, til fjalls.

Hvenær má búast við útgáfu?

 Stefni á 17 mai.

Hefur þú fengið einhver viðbrögð?

 Já, hér í Noregi er lag af plötunni í spilun á urørt, eda ósnertu samfélagi þar sem lög nýrra artista fá athygli hjá NRK. Annars er þetta verkefni núna frá og það næsta tekur við. Kosmósinn hefur tekið yfir.

Við óskum  honum til hamingju með útgáfuna og mælum með að fólk legg ivið hlustir.

Plötuna má finna hér, (linkur á spotify) en hún er finnanleg á öllum tónlistarveitum.

Linkur á urørt

https://urort.p3.no/artist/asgeir-o

Linkur á plötuna:

https://open.spotify.com/album/34oXPm9UpaxtHucu9oP2pb?si=hgdimPVMSbCkMcvV8SzVhA

Til baka

Nýjast

  • Stefnir í góðan vetur í ferðaþjónustu á Norðurlandi

    • 11.10.2025
    „Það stefnir í góðan vetur í ferðaþjónustu á Norðurlandi og það breytir miklu að easyJet hafi ákveðið að bjóða upp á flug frá London frá október og út apríl og frá Manchester því til viðbótar. Með því náum við að tengja betur saman haust, vetur og vor sem hafa verið rólegri tímabil í ferðaþjónustu miðað við sumri,“ segir Arnheiður Jóhannsdóttir framkvæmdastjóri Markaðsstofu Norðurlands.

  • Endurhæfingardeild á Kristnesi breytt í 5 daga deild

    • 11.10.2025
    Frá og með næstu áramótum, verður starfsemi endurhæfingardeildar á Kristnesi breytt í 5 daga deild ásamt dagdeild, með skýra áherslu á sérhæfða þverfaglega endurhæfingu fyrir fólk á öllum aldri.

  • Fyrsta plata Ásgeirs Ólafssonar It´s Personal komin út

    • 11.10.2025
    Fyrsta plata Ásgeirs Ólafssonar Lie It's personal kom út  í gær 10. október. Vikublaðið ákvað að grípa hann í stutt viðtal og spyrja hann út í plötuna.

  • Frá sveitarstjórnarfundi í Norðurþingi, upplýsingar um atvinnumál.

    • 10.10.2025
    rá því snemma á þessu ári hefur legið fyrir að rekstur PCC BakkiSilicon væri erfiður vegna ástands á heimsmarkaði með kísilmálm. Það hefur leitt til rekstrarstöðvunar og uppsagna starfsfólks þar sem um 130 manns hafa misst vinnuna það sem af er þessu ári.

  • Eyjafjarðarsveit - OPIÐ HÚS í nýju húsnæði leikskólans Krummakots

    • 10.10.2025
    Eyjafjarðarsveit býður öllum áhugasömum að koma á OPIÐ HÚS í nýju húsnæði leikskólans Krummakots á morgun laugardaginn 11. október kl. 14:00.

  • Samgöngusamningur í boði allt árið fyrir starfsfólk Samherja

    • 10.10.2025
    Samherji hefur ákveðið að bjóða starfsfólki að gera samgöngusamning við félagið sem gildir allt árið í stað sjö mánaða eins og undanfarin ár, þetta kemur fram á heimasíðu  fyrirtækisins í dag.

  • Mikilvægi fjármálaráðstefnu sveitarfélaga fyrir kjörna fulltrúa og starfsfólk sveitarfélaga

    • 10.10.2025
    Dagana 2.-3. október sl. fór fjármálaráðstefna Sambands íslenskra sveitarfélaga fram í Reykjavík. Ráðstefnan er árleg og alltaf haldin í Reykjavík en gaman væri að breyta einhvern tíma til og bjóða t.d. upp á Akureyri. Uppselt var á ráðstefnuna og sátu hana um 500 manns.

  • Mikil fækkun í komum skemmtiferðaskipa á næstu árum

    • 10.10.2025
    „Það lítur út fyrir umtalsverða fækkun í komum skemmtiferðaskipa til okkar hafna á næstu tveimur árum,“ segir Jóhanna Tryggvadóttir verkefna- og markaðsstjóri hjá Hafnasamlagi Norðurlands. Hafnir samlagsins eru á Akureyri, Grímsey og Hrísey. Samkvæmt bókunum sem nú liggja fyrir fækkar skipum sem hafa viðkomum í höfnum HN um ríflega 100 milli áranna 2024 og 2027, farþegum um 44 þúsund og með þeim rúmlega 1,2 milljarða króna innkoma í hagkerfið.

  • Eyrarrokk – lítil tónleikahátíð með stórt hjarta

    • 09.10.2025
    Helgina 3. – 4. október var haldin tónleikahátíðin Eyrarrokk. Þetta var fimmta hátíðin á jafn mörgum árum og hefur hún vaxið og dafnað með árunum og nú er svo komið að miðarnir seljast eins og heitar lummur um leið og tónleikarnir eru auglýstir. Það er nú ekki oft sem maður ákveður í maí hvað maður ætlar að gera í október.
Sjá meira