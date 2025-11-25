Frábær hrossarækt á Finnastöðum

Finnastaðir í Eyjafjarðarsveit er eitt þeirra hrossaræktarbúa sem fagráð í hrossarækt tilnefndi til árlegrar heiðursviðurkenningar Bændasamtaka Íslands, sem ræktunarbú ársins
Á Finnastöðum eru hjónin Björgvin Daði Sverrisson og Helena Ketilsdóttir með magnaða hrossarækt.
Sem dæmi má nefna að 6 vetra stóðhesturinn Fenrir frá Finnastöðum var efstur á vorsýningu á Hellu með 8,86 í aðaleinkunn og hlaut hæstu hæfileikaeinkunn ársins á Íslandi í ár eða 9,04, 9,5 fyrir tölt, samstarfsvilja og fegurð í reið og 9,0 fyrir brokk, stökk, fet og hægt tölt.
Hryssan Hrönn hefur líka gert það gott sem og dóttir hennar Aþena sem báðar hafa látið til sín taka á verðlaunapöllum liðin ár.
Loks má geta þess að Björgvin Daði sigraði í 1. flokki í einstaklingskeppni á lokamóti í G-Hjálmarsson deildinni þar sem hann tók þátt í öllum greinum á einungis tveimur heimaræktuðum hestum.