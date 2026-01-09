Sunna Hlín vill leiða lista Framsókarflokksins á Akureyri við bæjarstjórnarkosningarnar næsta vor

09. janúar, 2026 - 16:18
Sunna Hlín Jóhannesdóttir
Sunna Hlín Jóhannesdóttir bæjarfulltrúi
Að vel ígrunduðu máli hef ég ákveðið að gefa aftur kost á mér til að leiða lista Framsóknar á Akureyri í sveitarstjórnarkosningunum í vor.
🟢Ég hef á einn eða annan hátt komið að sveitarstjórnarmálum í 12 ár og ég finn að enn eru málefni sem á mér brenna og ég vil beita mér fyrir af meiri krafti. Ég vil áfram leggja sérstaka áherslu á húsnæðismál, málefni barna og ungmenna, vaxandi hóp eldri borgara og síðast en ekki síst atvinnumál.
🟢Við þurfum að horfa markvisst til framtíðar og byggja upp samkeppnishæft samfélag með fjölbreyttum atvinnutækifærum, góðum skólum, góðri aðstöðu til útivistar og íþróttaiðkunar og skapa skemmtilegt mannlíf.
🟢Eins þurfum við sem kjörnir fulltrúar landsbyggðanna að berjast fyrir okkar, standa vörð um öfluga heilbrigðisþjónustu, öruggar samgöngur, uppbyggingu skóla og hjúkrunarheimila, millilandaflug og jöfn tækifæri í atvinnulífi.
Ég hlakka til samtals við bæjarbúa um framtíð Akureyrarbæjar. Það eru spennandi tímar framundan 💚
Frá þessu segir í tilkynningu sem Sunna sendi frá sér í dag.