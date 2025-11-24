Tvær sýningar opnaðar á Listasafninu

24. nóvember, 2025 - 16:35 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Tvær sýningar opnaðar á Listasafninu

Samsýningin Viðbragð og sýning á teikningum og skissum Jóhannesar Sveinssonar Kjarvals, Undir berum himni. Í tengslum við fyrrnefndu sýninguna fremur bandaríska listakonan Laura Ortman gjörning kl. 20.40.

Samsýningin Viðbragð beinir athygli að skapandi viðbrögðum sem grundvallareiginleika lífs og að mikilvægi listarinnar þegar tekist er á við breytta heimsmynd vegna loftslagsbreytinga og annarra umhverfisógna. Með visthverfa hugsun að leiðarljósi eru meginþemun samtengingar, flókin kerfi og fjölbreytileiki. Verk sýningarinnar kanna umbreytingar og óskýr mörk hins innra og ytra, náttúru og menningar. Tengsl af ýmsu tagi eru í brennidepli, meðal annars samskipti sem spanna vítt róf, allt frá valdníðslu og óréttlæti til umhyggju og ábyrgðarkenndar, sem og tilfinningaleg viðbrögð allt frá vistsorg og kvíða til vonar og sköpunargleði. Ólíkur menningarlegur bakgrunnur þátttakenda kemur fram í verkum þeirra, en megináherslan er á margvíslegar tengingar milli þeirra og sameiginlegar hnattrænar áskoranir.

Listamenn: a Snæfellsjökuls rawlings, Aurora Robson, Bolatta Silis-Høegh, Björg Eiríksdóttir, Camilla Thorup, Hekla Dögg Jónsdóttir, Hildur Hákonardóttir, Hrafnkell Sigurðsson, Jóna Hlíf Halldórsdóttir, Kristinn Már Pálmason, Laura Ortman, Peter Holst Henckel, Sigga Björg Sigurðardóttir, Sigrún Hrólfsdóttir og Þórdís Aðalsteinsdóttir.

Nemendur úr Þingeyjarskóla taka einnig þátt í sýningunni: Ellý Hjaltalín Hayhurst, Noah Hjaltalín Hayhurst, Bjartur Ingi Gunnarsson, Hildur Ósk Gunnarsdóttir, Þór Sæmundsson, Hrefna Bragadóttir.

Sýningarstjórar: Auður Aðalsteinsdóttir og Þórdís Aðalsteinsdóttir.

Teikningar og skissur Kjarvals

Jóhannes Sveinsson Kjarval (1885-1972), einn ástsælasti listamaður þjóðarinnar, fæddist í Vestur Skaftafellssýslu, en ólst upp á Borgarfirði eystra frá fjögurra ára aldri. Kjarval ferðaðist heima og erlendis í upphafi síðustu aldar og vann ýmis störf samhliða listsköpun sinni. Hann stundaði fyrst nám hjá Ásgrími Jónssyni í Reykjavík, en hóf svo skólagöngu í Konunglega listaháskólanum í Kaupmannahöfn sem lauk 1917.

Kjarval undi sér vel einn í náttúrunni, hafðist jafnan við í tjaldi og vann verk undir berum himni. Í hvammi einum í landi Ketilsstaða í Hjaltastaðaþinghá stendur sumarhús listamannsins, en þar málaði hann m.a. eftirminnileg landslagsverk. Teikningar hans af borgfirsku alþýðufólki teljast einnig á meðal hans þekktustu verka.

Verkin á sýningunni hafa mörg hver ekki verið sýnd almenningi áður og eru flest í eigu Minjasafns Austurlands, sem einnig hefur umsjón með sumarhúsi listamannsins.

Sýningin er unnin í samstarfi við Minjasafn Austurlands.

 

Til baka

Nýjast

  • Tvær sýningar opnaðar á Listasafninu

    • 24.11.2025
    Samsýningin Viðbragð og sýning á teikningum og skissum Jóhannesar Sveinssonar Kjarvals, Undir berum himni. Í tengslum við fyrrnefndu sýninguna fremur bandaríska listakonan Laura Ortman gjörning kl. 20.40.

  • Jólatorgið opnar á laugardaginn

    • 24.11.2025
    Ljósin á jólatrénu við Ráðhústorg verða tendruð laugardaginn 29. nóvember kl. 16 við hátíðlega athöfn á Jólatorginu.

  • Skemmdarverk í Naustahverfi Tjón vegna rúðubrota um 1,2 milljónir króna

    • 24.11.2025
    Varlega áætlað er tjón fimm húsfélaga sem eru við Kristjánshaga 2 , Davíðshaga 2 og 4, Elísabetarhaga 1 og Kjarnagötu 51 allt að 1,2 milljónir króna vegna skemmdarverka.

  • Uppistandið konur þurfa bara…. á Græna hattinum

    • 24.11.2025
    „Við getum lofað skemmtilegri kvöldstund,“ segir Auðbjörg Ólafsdóttir sem ásamt Sóleyju Kristjáns verður með glænýtt uppistand; konur þurfa bara… á Græna hattinum á fimmtudagskvöld í næstu viku, 27. nóvember. Eins og nafnið ef til vill gefur til kynna velta þær stöllur fyrir sér öllu því sem konur þurfa bara.

  • Heimavinnu lokið – aftur atvinnuuppbygging á Bakka

    • 24.11.2025
    Þrátt fyrir mótbyr í samfélaginu eru tækifærin til byggja upp bæði augljós og skýr. Sterkir innviðir, öflugt samfélag og auðlindir í Þingeyjarsýslum. Trú á eigin getu og samfélag er lykilatriði. Betri tímar koma ekki af sjálfu sér heldur með markvissum aðgerðum, heimavinnu og sameiginlegri framtíðarsýn. Á þessu kjörtímabili hefur verið lögð mikil vinna í undirbúning fyrir atvinnustarfsemi á svæðinu, sérstaklega iðnaðarsvæðið á Bakka með nægu landrými, aðgengi að höfn og orku. Þó við séum langt frá höfuðborgarsvæðinu hvar mestan og sjálfsagðan vöxt má finna er ljóst að uppbygging í Þingeyjarsýslum í námunda við Akureyrarborg er bæði hagkvæm og skynsamleg fyrir land og þjóð. Að skapa tekjur, störf og treysta búsetu.

  • SAk- Enn koma hollvinir færandi hendi

    • 24.11.2025
    Hollvinir Sjúkrahússins á Akureyri hafa fært lyflækingadeild Sjúkrahússins á Akureyri stóla og sófa að gjöf.

  • Ljósaganga gegn kynbundnu ofbeldi

    • 24.11.2025
    Á morgun, þriðjudaginn 25. nóvember, fer fram ljósaganga í tilefni 16 daga átaks gegn kynbundnu ofbeldi.  

  • SMHA í fararbroddi í símenntun og alþjóðlegu samstarfi

    • 23.11.2025
    Símenntun Háskólans á Akureyri, SMHA, hefur á undanförnum árum unnið að því að festa sig í sessi sem sniðugasta símenntunareining landsins. Með ríka áherslu á sveigjanleika og aðgengi býður SMHA upp á fjölbreytt námsframboð sem hentar bæði einstaklingum sem vilja efla sig í starfi og fyrirtækjum og stofnunum sem leita leiða til að styrkja mannauð sinn. Námið er kennt með fjölbreyttum hætti, bæði í fjarnámi, staðnámi og í blönduðu formi, sem gerir þátttöku mögulega, óháð búsetu eða vinnuaðstæðum.

  • Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra fær styrk

    • 23.11.2025
    Akureyrarbær hlaut á dögunum styrk frá mennta- og barnamálaráðuneytinu fyrir verkefnið Fjölskylduþjónusta Norðurlands eystra.
Sjá meira