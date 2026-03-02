Samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði Þórs

02. mars, 2026 - 20:15 Margrét Þóra Þórsdóttir
Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri Mynd…
Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs og Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri Myndir Margrét Þóra

„Þetta er ein stærsta stundin í lífi i okkar Þórsara, við getum nú litið björtum augum fram á veginn,“ sagði Nói Björnsson formaður Íþróttafélagsins Þórs þegar samkomulag um uppbyggingu íþróttamiðstöðvar á félagssvæði íþróttafélagsins Þórs var undirritað á dögunum. Með samkomulaginu er sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöð á félagssvæði Þórs og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

Ásthildur Sturludóttir bæjarstjóri á Akureyri sagði stundina vera stóra fyrir Akureyringa, einkum Þórsara nú þegar sú vegferð hæfist að íþróttahús risi á félagssvæði Þórs. Um væri að ræða risaverkefni og að því loknu yrði á Þórssvæðinu eitt glæsilegasta íþróttasvæði landsins. Framkvæmdin sýndi líka stórhug Akureyringa og metnað til að búa vel að barna- ungmenna og íþróttastarfi. Nýtt íþróttahús yrði að auki góð viðbót við sístækkandi bæ þar sem stefnt væri að því að fjölga íbúum.

Halla Björk Reynisdóttir forseti bæjarstjórnar Akureyri og Jóhann Jónsson Þórsari

Gríðarstórt verkefni

Nói nefndi að ötullega hefði verið unnið að þessu markmiði undanfarin ár og þar hefðu komið við sögu félags- og stjórnmálamenn auk starfsfólks bæjarins sem allir hefðu lagt sig fram um að ná því í höfn. „Þetta er gríðarstórt verkefni eins og tölurnar bera með sér,“ sagði hann en frumkostnaðaráætlun gerir ráð að heildarkostnaður við framkvæmdina verði á bilinu frá 2,2 til 3,5 milljarðar króna miðað við verðlag nú. Samkvæmt áætlun er stefnt á að verkinu verði lokið árið 2031.

Með samkomulaginu verðu nú sett af stað vinna við hönnun á íþróttamiðstöðinni og í kjölfarið gerður samningur um fyrirhugaða uppbyggingu þar sem fram kemur nákvæm áætlun um verkefnið.

Hjónin Linda Guðmundsdóttir og Geir Kristinn Aðalsteinsson létu sig ekki vanta

Aðstaða eins og best verður á kosið

Í íþróttamiðstöðinni er gert ráð fyrir íþróttasal með áhorfendabekkjum og aðstöðu eins og best verður á kosið fyrir leiki í efstu deild í meistaraflokki í körfubolta og handbolta, sem og mótahald yngri flokka. Önnur rými, s.s. áhaldageymsla og stoðrými, sem fylgja íþróttasalnum verða í samræmi við þörfina sem fylgir íþróttasal af þessari stærð, Heildar stærð íþróttamiðstöðvarinnar mun liggja fyrir þegar frumhönnun hefur verið lögð fram en er áætluð frá 4.600m² og að hámarki 5.300 m². Þar af er íþróttasalur með um 2.300-2.500 m² gólfflöt.

Í íþróttamiðstöðinni verður gert ráð fyrir lyftingasal, æfingaaðstöðu fyrir deildir Þórs auk forsals og afgreiðslu, félagssal, fundarrými og skrifstofum ásamt öðrum stoðrýmum. Þá er gert ráð fyrir að mannvirkið tengist bæði stúkunni og félagsheimilinu Hamri. Íþróttamannvirkið mun einnig hýsa fjölbreytta viðburði auk íþróttaiðkunar og keppnishalds, s.s. samkomur, veisluhald og tónleika.

Sindri S. Kristjánsson og Reimar  Helgason

Nær helmingur æfir í húsum hér og þar

Íþróttafélagið Þór býr við þá sérstöðu í dag að um 45% af iðkendum félagsins á aldrinum 5-19 ára geta ekki sótt æfingar félagsins á félagssvæði Þórs við Skarðshlíð. Þessir iðkendur æfa og keppa í Íþróttahöllinni, Íþróttahúsi Síðuskóla, Íþróttamiðstöð Glerárskóla, Íþróttahúsi Laugargötu og Íþróttahúsi Oddeyrarskóla.

Þörf er á íþróttahúsi á Akureyri sem hefur gólfflöt sem rúmar tvo löglega handboltavelli og myndi gera skipulagðri íþróttastarfsemi barna og ungmenna kleift að skipuleggja æfingar fyrr á daginn og stytta þannig vinnudag barna og um leið draga stórlega út æfingum ungmenna eftir klukkan 20. Slíkt íþróttahús myndi geta tekið fleiri æfingahópa í húsið á hverjum æfingarklukkutíma en þekkist á Akureyri nú og um leið losa tíma í öðrum íþróttamannvirkjum sem aðrir gætu notað og nýtt fyrr á daginn sem og aðrir og almenningur seinni part dags og á kvöldin.

Fram kemur í minnisblaði um verkefnið að uppbygging íbúðahverfis í Móahverfi hafi í för með sér varanlega fjölgun iðkenda hjá Íþróttafélaginu Þór á næstu árum. Því sé mikilvægt að horfa til þess að félagið verði tilbúið að taka á móti stærri hópi iðkenda þegar fram líða stundir á félagssvæði Þórs.

Á félagssvæði Þórs eru þegar til staðar íþróttamannvirki, þar á meðal félagsheimili, stúkubygging, frjálsíþróttavöllur, grasvöllur, gervigrasvöllur og knattspyrnuhús.

„Er gott í þessu,“ gæti Oddur Helgi Halldórsson fyrrum bæjarfulltrúi og Þórsari verið að  spyrja Nóa sem mætti í sínu fínasta pússi.

