Fékk mikla hvatningu frá fólki innan sem utan Sjálfstæðisflokksins

Akureyrarlistinn er nýtt framboð sem verður í boði í komandi sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þetta varð ljóst eftir að Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfullltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti í viðtalið við mbl.is að hann hefði sagt skilið við flokkinn og muni bjóða fram nýjan valkost í vor.
Vefur Vikublaðsins heyrði í Þórhalli:
Afhverju nýtt framboð? ,,Eftir verulega ólýðræðisleg vinnubrögð innan Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fékk ég ekki sæti á lista þrátt fyrir að hafa skilað góðu verki síðastliðin tvö kjörtímabil. Í kjölfarið fékk ég mikla hvatningu frá fólki innan og utan Sjálfstæðisflokksins."
Hvernig gengur að fá fólk með í framboð? ,,Það eru þónokkur nöfn komin á listann en hann er þó ekki fullkláraður. Við munum birta hann ásamt stefnuskrá á næstu vikum."
Helstu stefnumál ykkar? ,,Eftir góð samtöl við nokkra öfluga aðila ákváðum við að stofna Akureyrarlistann til að berjast fyrir bættu rekstarumhverfi fyrirtækja í bænum, fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi, kraftmikilli uppbyggingu íbúða og þjónustu ásamt blómstrandi menningar- og íþróttalífi" segir Þórhallur að endingu.