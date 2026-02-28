Fékk mikla hvatningu frá fólki innan sem utan Sjálfstæðisflokksins

28. febrúar, 2026 - 14:16 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Þórhallur Jónsson oddviti Akureyrarlistans
Þórhallur Jónsson oddviti Akureyrarlistans

Akureyrarlistinn er nýtt framboð sem verður í boði í komandi sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þetta varð ljóst eftir að Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfullltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti í viðtalið við mbl.is að hann hefði sagt skilið við flokkinn og muni bjóða fram nýjan valkost í vor.

Vefur Vikublaðsins  heyrði í Þórhalli:

Afhverju nýtt framboð?   ,,Eftir verulega ólýðræðisleg vinnubrögð innan Sjálfstæðisflokksins á Akureyri fékk ég ekki sæti á lista þrátt fyrir að hafa skilað góðu verki síðastliðin tvö kjörtímabil. Í kjölfarið fékk ég mikla hvatningu frá fólki innan og utan Sjálfstæðisflokksins." 

Hvernig gengur að fá fólk með í framboð?  ,,Það eru þónokkur nöfn komin á listann en hann er þó ekki fullkláraður. Við munum birta hann ásamt stefnuskrá á næstu vikum."

Helstu stefnumál ykkar?  ,,Eftir góð samtöl við nokkra öfluga aðila ákváðum við að stofna Akureyrarlistann til að berjast fyrir bættu rekstarumhverfi fyrirtækja í bænum, fjölbreyttu og öflugu atvinnulífi, kraftmikilli uppbyggingu íbúða og þjónustu ásamt blómstrandi menningar- og íþróttalífi" segir Þórhallur að endingu.

Til baka

Nýjast

  • Fékk mikla hvatningu frá fólki innan sem utan Sjálfstæðisflokksins

    • 28.02.2026
    Akureyrarlistinn er nýtt framboð sem verður í boði í komandi sveitarstjórnarkosningum nú í vor. Þetta varð ljóst eftir að Þórhallur Jónsson núverandi varabæjarfullltrúi Sjálfstæðisflokksins og fulltrúi flokksins í skipulagsráði tilkynnti í viðtalið við mbl.is að hann hefði sagt skilið við flokkinn og muni bjóða fram nýjan valkost í vor.

  • BSO þarf að víkja 1. maí

    • 28.02.2026
    Bæjarráð Akureyrar hefur veitt BSO frest til 1. maí 2026 til að flytja starfsemi sína af núverandi stað við Hofsbót.

  • Vítahringur í Mjólkurbúðinni

    • 28.02.2026
    Sýningin „vítahringur / vicious circle" er árleg samsýning þeirra Boaz Yosef Friedman og Ólafs Sveinssonar. Í málverkum, verkum á pappír og öðrum dularfullum hlutum, nota listamennirnir kunnuglega hluti - flugdreka, flösku - til að komast inn í kraftmikla heima óvissunnar. Sýningin var opnuð í Mjólkurbúðinni í liðinni viku en hún verðu einnig opin um komandi helgi, dagana 28. febrúar-1.mars.

  • Umhverfisverðlaun afhent í Eyjafjarðarsveit

    • 28.02.2026
    Atvinnu- og umhverfisnefnd Eyjafjarðarsveitar hefur afhent Umhverfisverðlaun fyrir árið 2025. Verðlaun hlutu þau Stefán Árnason, Vaka Jónsdóttir og Aðalsteinn Stefnisson hlutu verðlaunin.

  • Leikfélag Húsavíkur á allra vörum

    • 28.02.2026
    Formaðurinn lofar epískri sýningu

  • Sterkir innviðir skapa sterkt samfélag

    • 27.02.2026
    Það er mikið talað um nauðsyn þess að efla atvinnulífið en kannski minna efnislega með hvaða hætti. Réttilega þarf að tryggja nægt lóðaframboð og að álögur séu hóflegar, en hins vegar eru sterkir grunninnviðir lykilatriði þegar kemur að því að efla atvinnulíf og skapa aðstæður fyrir stöðugan vöxt á Akureyri – svæðisborginni okkar. Þetta snýr m.a. að traustum samgöngum, áreiðanlegri raforku, sterku fjarskiptaneti og góðum heilbrigðis- og þjónustustofnunum sem styðja við rekstrarumhverfi fyrirtækja.

  • Akureyringar telja lýðheilsutengda þætti í góðu horfi í bænum

    • 27.02.2026
    Meiri hluti íbúa á Akureyri telur að stöðu lýðheilsutengdra þátta í góðu horfi í bænum. . Um 57% telja sveitarfélagið styðja sig vel við að lifa heilsusamlegu lífi og tæplega 40% telja það vera meira heilsueflandi en önnur sveitarfélög.

  • Smáhýsi fyrir fólk með fjölþættan vanda sett upp í Baldursnesi í mars

    • 27.02.2026
    Stefnt er að því að fyrstu smáhýsin fyrir fólk með fjölþættan vanda verði sett upp við Baldursnes í mars.

  • Stofnaði fyrirtæki í 8. bekk

    • 27.02.2026
    Aldur er afstæður þegar kemur að því að stofna og reka fyrirtæki. Flestir fara í fyrirtækjarekstur að loknu námi en það er þó hreint ekki algilt. Dæmi um hið gagnstæða er Gunnar Þór Sigurðarson, nemandi í húsasmíði í VMA. Hann stofnaði fyrirtæki um garðsláttarþjónustu þegar hann var í 8. bekk grunnskóla og garðslátturinn hefur verið hans sumaratvinna síðan og raunar er vertíðin lengur en bara rétt yfir sumarið því hann býður upp á runnaklippingar á haustin og snemma á vorin. Þó að vetrarveðrin séu enn válynd styttist því óðum í vertíðina hjá Gunnari Þór.
Sjá meira