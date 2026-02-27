Stofnaði fyrirtæki í 8. bekk

Aldur er afstæður þegar kemur að því að stofna og reka fyrirtæki. Flestir fara í fyrirtækjarekstur að loknu námi en það er þó hreint ekki algilt. Dæmi um hið gagnstæða er Gunnar Þór Sigurðarson, nemandi í húsasmíði í VMA. Hann stofnaði fyrirtæki um garðsláttarþjónustu þegar hann var í 8. bekk grunnskóla og garðslátturinn hefur verið hans sumaratvinna síðan – og raunar er vertíðin lengur en bara rétt yfir sumarið því hann býður upp á runnaklippingar á haustin og snemma á vorin. Þó að vetrarveðrin séu enn válynd styttist því óðum í vertíðina hjá Gunnari Þór.
Það færist bros yfir andlit Gunnars þegar hann rifjar upp hvernig það kom til að hann fór á fullu í garðsláttinn. Það var nefnilega þannig að Gunnari og vini hans leist ekki á launin sem þeim stóðu til boða í unglingavinnunni hjá Akureyrarbæ og því ákváðu þeir að fara út í eigin atvinnurekstur og bjóða upp á garðslátt. Mjór er mikils vísir og því var byrjað smátt en smám saman hefur þetta bólgnað út. Eftir ákveðinn tíma ákvað vinur Gunnars að láta staðar numið en Gunnar hélt ótrauður áfram. Það sem flækti málin töluvert var að hafa ekki bílpróf til þess að fara með sláttutækin á milli staða og því segir Gunnar það hafa komið sér vel að pabbi hans sé kennari og hafi því getað lagt honum lið yfir hásumarið. En allt verði þetta auðveldara næsta sumar því nú hafi hann náð 17 ára aldrinum og tekið bílpróf.
Fyrirtækið er rekið á kennitölu Gunnars Þórs. Í raun segir hann að fyrirtækið hafi ekki nafn en hann kynni það sem Gunnsi garðsláttur. Hann segir að á þessum árum hafi hann byggt upp traustan kúnnahóp, m.a. fjölbýlishús og fyrirtæki, og hann komist ekki einn yfir allt sem þarf að gera, í fjóra mánuði sé einn starfsmaður með honum.
Gunnar segir að vissulega sé þetta mikil vinna en jafnframt sé hún skemmtileg og gefandi – og hún gefi ágætlega í aðra hönd.
Á síðasta skólaári var Gunnar Þór á viðskipta- og hagfræðibraut VMA. Hann er hreinskilinn með að hann hafi valið þá námsbraut vegna þess að hann hafi áhuga á peningum. En hann komst fljótlega að raun um að verknám ætti betur við sig og því skellti hann sér í húsasmíðina enda komi sér alltaf vel að kunna til verka í smíðunum til hliðar við að þjónusta garðeigendur. Einn af þeim áföngum sem Gunnar situr á þessari önn er grunnteikning, undir handleiðslu Jóns Þórs Sigurðssonar.
Vefnum þykir gaman að segja frá þvi að Gunnar hefur um langa hríð verið einn af öflugum blaðberum Vikublaðsins, hann er sá sem lengstan hefur starfsaldur hjá okkur.