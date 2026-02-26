Örtröð á Akureyrarflugvelli

Sjaldan eða aldrei hafa jafn margar farþegaþotur verið saman komnar á Akureyrarflugvelli eins og nú er. Ástæan er sú að Keflavikurflugvöllur er illafær til lendinga vegna óveðurs sem skall á eins og hendi væri veifað nú laust eftir kl 15. Sömu sögu er að segja um Reykjavikurflugvöll og því hefur verið mikið um það að farþegarþotur i áætlunarflugi hafi lagt lykkju á leið sína og lent á Akureyarflugvelli eða á flugvellinum á Egilsstöðum.
Átta þotur eru á Akureyrarflugvelli þegar þetta er skrifað og að auki lenti vél í innanlandsflugi á vellinum fyrir skömmu, reiknað er með að staðan verði með þessum eitthvað áfram en veðrið er byrjað að ganga niður sunnan heiða svo væntanlega greiðsit fyrr úr en reikna mátti með.
Farþegar í millilandaflugi fá ekki að yfirgefa flugvél sína á flugvellinum hér heldur verða þeir að halda kyrru fyrir meðan veðrið geisar sunnan heiða.