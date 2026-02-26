Ný rannsókn sýnir mun á notkun myndgreiningar hjá unglingum í áverkateymum fullorðinna og barna

Bergþór Steinn Jónsson bráðalæknir og barnabráðalæknir á SAk birti nýlega grein ásamt meðhöfundum frá Mayo Clinic og Children's Minnesota í vísindaritinu Pediatric Emergency Care. Rannsóknin bendir til þess að læknar í áverkateymum fyrir fullorðna noti tölvusneiðmyndir mun oftar en barnateymi þegar þeir sinna unglingum með áverka, þrátt fyrir sambærilegan alvarleika áverkanna.
Rannsóknin skoðaði gögn frá stóru sjúkrahúsi í Bandaríkjunum sem sinnir greiningu og meðferð slasaðra fullorðinna og barna. Gögn frá árunum 2015 til 2019 voru skoðuð, þar sem bornir voru saman sjúklingar á aldrinum 12–14 ára sem fengu meðferð hjá barnateymi og 15–17 ára sjúklingar hjá teymi fullorðinna.
Niðurstöður sýndu að tölvusneiðmyndir af öllum líkamanum (höfuð, háls, brjósthol og kviðarhol) voru framkvæmdar í 64% tilfella hjá teymi fullorðinna þegar sjúklingar komu beint af vettvangi slyss, en aðeins í 12% tilfella hjá barnateyminu. Einnig voru sneiðmyndir af einstökum líkamssvæðum oftar framkvæmdar hjá teymi fullorðinna. Enginn marktækur munur fannst hins vegar á alvarleika áverkanna eða legutíma sjúklinganna. Fjöldi áverka þar sem töf varð á greiningu var svipaður og ekki fundust nein tilfelli áverka sem fóru ógreindir vegna þess að tölvusneiðmynd hafi ekki verið framkvæmd.
Rannsakendur benda á að óþarfa myndgreining geti aukið geislunaráhættu, sérstaklega hjá börnum og unglingum, auk þess að auka kostnað og álag á heilbrigðiskerfið. Á sama tíma geti of lítil notkun rannsókna leitt til þess að alvarlegir áverkar greinist seint.
Niðurstöðurnar benda því til að mismunandi nálgun í meðferð unglinga eftir því hvort þeir lenda hjá áverkateymi barna eða fullorðinna geti haft áhrif á hversu mikið er notast við myndgreiningu, án þess að það virðist hafa áhrif á klínískar útkomur sjúklinga.
Þessar niðurstöður sýna okkur að meira er ekki alltaf betra þegar kemur að notkun myndgreiningar sem felur í sér geislun hjá börnum og ungu fólki. Uppvinnsla ætti að ráðast af ástandi hvers sjúklingsins og þannig mætti í mörgum tilvikum koma í veg fyrir óþarfa rannsóknir án þess að það bitni á öryggi sjúklinganna,“ segir Bergþór Steinn Jónsson bráðalæknir og barnabráðalæknir á SAk.
Rannsóknina má lesa hér: Comparison of Diagnostic Imaging Patterns Between Pediatric and Adult Trained Physicians in Adolescent Trauma Activations
sak.is sagði fyrst frá