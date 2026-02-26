Fish & Chips Lake Mývatn valinn besti fisk-og-franskar staður utan Bretlands

Veitingastaðurinn Fish & Chips Lake Mývatn hefur verið valinn besti fisk- og franskar staður í heiminum utan Bretlands. Staðurinn bar sigur úr býtum í flokki alþjóðlegra rekstraraðila á hinum virtu National Fish and Chip Awards, sem haldin voru í London í gær.
Alls komust þrír veitingastaðir í úrslit í ár, þar af tveir íslenskir. Keppt var um titilinn „International Operator of the Year“, sem veittur er þeim veitingastað utan Bretlands sem þykir skara fram úr í gæðum hráefnis, eldun, þjónustu og heildarupplifun í hinum vinsæla breska rétti fiskur og franskar.
Keppnin fer fram árlega í Bretlandi, heimalandi réttarins, og þykir meðal virtustu viðurkenninga í veitingageiranum fyrir sérhæfða fisk- og franskar staði.
Fulltrúar Fish & Chips Lake Mývatn tóku við verðlaununum í London í gær.