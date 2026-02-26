Skólastarf Akureyrarbæjar styrkt með farteymi sérfræðinga

Í leik- og grunnskólum hjá Akureyrarbæ starfar öflugt fagfólk sem daglega vinnur gríðarlega mikilvægt starf með börnum og fjölskyldum þeirra. Á undanförnum árum hefur þó orðið sífellt skýrara að sum mál eru svo flókin og krefjandi að hefðbundin úrræði skóla og skólaþjónustu duga ekki alltaf til. Þegar svo er þarf að bregðast við með markvissum og samstilltum hætti.
Á fræðslu- og lýðheilsusviði hjá Akureyrarbæ er nú til skoðunar að stofna sérstakt farteymi sem styður við leik- og grunnskóla bæjarins þegar mál eru þung, viðvarandi og fjölþætt. Hugmyndin er að teymið fari inn í skóla tímabundið og vinni þar náið með nemendum, starfsfólki og foreldrum. Með því má veita markvissari stuðning á vettvangi, styrkja faglegt starf í skólunum og bæta líðan og námsumhverfi barna.
Slík lausn er í samræmi við tillögur sem fram komu í skýrslu MSHA árið 2021 um að efla sérhæfð úrræði fyrir börn með miklar stuðningsþarfir. Farteymi getur sinnt svipuðu hlutverki og göngudeild fyrir börn með flókinn vanda, en með þeim mikilvæga kost að starfið fer fram inni í skólasamfélaginu sjálfu.
Farteymið yrði þverfaglegt og gæti meðal annars samanstaðið af sérfræðingum á sviði sálfræði, sérkennslu og atferlisráðgjafa. Teymið myndi einnig styðja sérstaklega við starf Hlíðarskóla og annað fagfólk í skólakerfinu. Markmiðið er að bregðast hratt við þegar þörf er á, vinna markvisst með mál í afmarkaðan tíma og skilja eftir sig styrkari starfshætti og aukna þekkingu í skólunum.
Við viljum að öll börn hjá Akureyrarbæ fái tækifæri til að njóta sín í skólaumhverfi sem einkennist af öryggi, stuðningi og fagmennsku. Með því að efla stuðningskerfið í kringum skólana getum við betur mætt fjölbreyttum þörfum barna og styrkt starfsfólk í mikilvægu hlutverki þeirra.
Farteymi er því ekki aðeins viðbragð við erfiðum málum heldur fjárfesting í sterkari og samheldnari leik- og grunnskólum Akureyrarbæjar til framtíðar.
Heimir Örn Árnason
Formaður fræðslu- og lýðheilsusviðs hjá Akureyrarbæ