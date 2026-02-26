Birtingur frumsýndur í Samkomuhúsinu

26. febrúar, 2026 - 12:50 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Birtingur eftir Voltaire verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í kvöld
Birtingur eftir Voltaire verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í kvöld

Leikverkið Birtingur verður frumsýnt hjá Leikfélagi Akureyrar í kvöld, fimmtudagskvöldið 26. febrúar.

Birtíngur, ungur, óspilltur sakleysingi sem gerður er brottrækur frá bernskuslóðum sínum vegna ástar á hinni æðislegu Kúnígúnd, þvælist um heiminn og lendir í jarðskjálftum, stríðum, hýðingum, þrældómi og því skelfingaróhappi að stinga menn á hol. Þrátt fyrir þetta allt reynir hann að tileinka sér þá lífsspeki kennara síns, Altúngu, að allt sé í besta lagi.

Birtingur, eftir Voltaire er ein frægasta háðsádeila sögunnar um stríð, ofbeldi, misskiptingu og óréttlæti heimsins. Hér er líka fjallað um fegurð, hjátrú, valdníðslu og harðstjórn með nístandi svörtum húmor. Allt til að komast að þeirri einföldu niðurstöðu að maður verði að rækta garðinn sinn.

Hér leiða saman hesta sína Bergur Þór Ingólfsson leikstjóri, sem hefur leikstýrt stórsýningum eins og Mary Poppins, Billy Elliot og Bláa hnettinum, og Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson tónskáld, sem þekktur er meðal annars fyrir tónlist sína í Ávaxtakörfunni, Benedikt búálfi, Gosa og hljómsveitinni Todmobile, ásamt glæsilegum leikhópi Leikfélags Akureyrar.

Leikarar eru Hjalti Rúnar Jónsson, Hólmfríður Hafliðadóttir, Níels Thibaud Girerd, Sólveig Guðmundsdóttir, Urður Bergsdóttir

