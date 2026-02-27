Allar götur í Hrísey verði vistgötur árið 2030

Hverfisráð Hríseyjar hefur óskað eftir því að vinna hefjist við að gera götur í þéttbýli í Hrísey að vistgötum.
Samkvæmt ríkjandi deiliskipulagi og skipulagi í vinnslu, er gert ráð fyrir að allar götur í þorpinu verði orðnar að vistgötum árið 2030. Á íbúafundi sem haldinn var í fyrrasumar komu fram áhyggjur vegna umferðarhraða í þorpinu
Vistgata er gata þar sem umferð gangandi vegfarenda og hægfara faratækja, til dæmis reiðhjóla, hjólaskauta eða hjólabretta hefur forgang fram yfir bílaumferð. Hraði er vanalega takmarkaður við gönguhraða og gangandi vegfarendum er heimilt að nota götuna til jafns við bíla.
Vilja viðhalda friðsældinni
Deiliskipulag íbúðar- og frístundabyggðar á suðurenda Hríseyjar var samþykkt árið 2002 af þá verandi sveitarstjórn, en þar kemur fram að aðstæður og umhverfi í Hrísey sé mjög sérstakt og lífstíll að mörgu leyti ólíkur því sem við á annars staðar. Tiltölulega fáir bílar séu í eynni og vegalengdir stuttar. Vilji sveitarstjórnar og íbúa sé að takmarka umferð ökutækja sem kostur er og viðhalda þannig þeirri friðsæld sem eyjan býður upp á.