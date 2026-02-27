Íslensk orkufyrirtæki senda búnað til Úkraínu

27. febrúar, 2026 - 09:57 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Starfsfólk Norðurorku að undirbúa spenni fyrir flutning Mynd: Norðurorka
Starfsfólk Norðurorku að undirbúa spenni fyrir flutning Mynd: Norðurorka

Landsnet, Norðurorka og Veitur í samvinnu við utanríkisráðuneytið hafa tekið höndum saman til að styðja við endurreisn og rekstur raforkukerfa í Úkraínu. Á næstu dögum munu fara út gámar með rafbúnaði sem munu nýtast við rekstur og viðgerðir raforkukerfa sem hafa orðið fyrir miklum skemmdum í árásum Rússa í stríðinu.

Nú eru vetrarhörkur í Úkraínu og er samfélagið þar sérstaklega viðkvæmt fyrir langvarandi rafmagnsleysi. Með þessu framtaki vilja íslensku orkufyrirtækin leggja sitt af mörkum til að auka afhendingaröryggi raforku og styðja við grunninnviði sem skipta sköpum fyrir öryggi og lífsgæði almennings.

“Raforkukerfi eru ein af grundvallarstoðum nútímasamfélaga og forsenda öryggis, velferðar og efnahagslegrar starfsemi íbúa. Án öruggrar og stöðugrar raforku lamast heilbrigðisþjónusta, fjarskipti, vatnsveitur, samgöngur og daglegt líf almennings. Fyrir ríki skipta raforkukerfi jafnframt lykilmáli í varnarmálum, þar sem þau styðja starfsemi neyðarþjónustu, stjórnkerfis, varnarkerfa og mikilvægra innviða. Það er því ánægjulegt að geta orðið félögum okkar í Úkraínu að liði á þessum erfiðu tímum og þetta samstarf sýnir okkur að raforkukerfin eru mikilvægasti innviður hvers lands og undirstaða lífsbjarga íbúa þess,” segir Halldór Halldórsson, öryggisstjóri Landsnets.

„Þær aðstæður sem skapast hafa í Úkraínu, þar sem markvisst hefur verið ráðist á orkuinnviði landsins og milljónir eru nú án rafmagns og hita, sýna okkur hve mikilvæg starfsemi orku- og veitufyrirtækja er. Það gerir þau á sama tíma eftirsóknarverð skotmörk þegar kemur að stríðsrekstri. Rafmagn er grunninnviður allra samfélaga og skortur á því hefur mikil áhrif á daglegt líf fólks og stöðugleika samfélagsins. Þess vegna þykir okkur hjá Norðurorku afar ánægjulegt að geta tekið þátt í að senda þennan búnað, sem er mikilvægur hluti af rekstri raforkudreifikerfis, þangað sem hans er þörf. Við trúum því að hann eigi eftir að nýtast vel við þá bráðnauðsynlegu enduruppbyggingu sem fram undan er í Úkraínu, “ segir Gunnur Ýr Stefánsdóttir, sviðsstjóri hjá Norðurorku.

„Veitur hafa verið þátttakandi í stuðningi við Úkraínu og nýtt okkar sérsvið til þess. Sendingin og samstarf orkufyrirtækjanna byggir á sameiginlegri ábyrgð og sérþekkingu fyrirtækjanna á rekstri raforkukerfa og endurspeglar vilja til að sýna samstöðu á tímum mikilla áskorana og mikilvægi raforku sem ómissandi innviða. Sú staðreynd að helstu skotmörk í stríðsrekstri eins og í Úkraínu eru ómissandi innviðir, s.s. vatn og rafmagn, sýnir okkur svo ótrúlega skýrt hversu mikilvægt er fyrir okkur sem hér búum að hlúa að viðnámsþrótti og áfallaþoli okkar innviða. Sterkir og sjálfbærir innviðir eru hornsteinn fyrir stöðugleika, lífsgæði og öryggi samfélagsins,“ segir Jón Trausti Kárason, forstöðumaður rafveitu hjá Veitum.

 

