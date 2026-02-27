Breyting á verðskrá veggjalda í Vaðlaheiðargöng

27. febrúar, 2026 - 09:46 Gunnar Níelsson - gunnar@vikubladid.is
Markmið breytinganna að mæta almennri kostnaðarþróun en jafnframt einfalda greiðslufyrirkomulag og gera það hagkvæmara fyrir notendur sem kjósa að greiða í heimabanka

Ný verðskrá veggjalda í Vaðlaheiðargöngum tekur gildi 2. mars 2026. Um er að ræða almenna 4% hækkun gjaldskrár. Árs- og mánaðaráskriftir hækka hins vegar ekki og haldast óbreyttar.

Samhliða breytingunni fellur niður innheimtuálag sem áður lagðist ofan á veggjaldið þegar greitt var í heimabanka. Ökumenn þurfa nú hvorki að skrá sig sérstaklega né stöðva við göngin, einfaldlega er ekið í gegn og greitt í heimabanka líkt og áður, án viðbótarágjalds.

Valgeir Bergmann framkvæmdastjóri Vaðlaheiðaganga segir markmið breytinganna að mæta almennri kostnaðarþróun en jafnframt einfalda greiðslufyrirkomulag og gera það hagkvæmara fyrir notendur sem kjósa að greiða í heimabanka. Nánari upplýsingar um nýja verðskrá má finna á heimasíðu félagsins www.veggjald.is

